Dijital Dershane’nin öğrencileri LGS’de zirvede

Buca Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği için hayata geçirdiği Dijital Dershane projesi, korona virüsü ile mücadele döneminde gençlerin zorlu sınav sürecine destek oldu. Dijital Dershane ile LGS’ye hazırlanan öğrenciler, yüzdelik dilimlerde zirveye çıkarak göz doldurdu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın korona virüsü döneminde eğitimdeki tüm engelleri kaldırmak için başlattığı Dijital Dershane, göğüs kabarttı. Dijital Dershane, Buca’daki ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilerin tüm ders anlatımlarını dijital ortama taşıyarak, öğrencilerin hem eğitimlerine hem de sınav süreçlerine katkı sağladı. Çevrim içi dersler ve ödüllü deneme sınavlarının yanı sıra psikolojik destek de vererek gençlerin sınava en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayan platform, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sürecini tamamladı.

LGS’nin ardından açıklanan sonuçlar ise göz doldurdu. Bir yıl boyunca Dijital Dershane ile ücretsiz olarak LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinin 26’sı yüzde 1’lik dilimde, 47’si yüzde 2’lik dilimde, 65’i yüzde 3’lük dilimde 88’i yüzde 4’lük dilimde, 106’sı yüzde 5’lik dilimde, 165’i ise yüzde 10’luk dilimde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.