Dijital Dershane’de ödüller sahiplerini buldu

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için Türkiye’nin en büyük ücretsiz dijital eğitim platformu olan Dijital Dershane’yi hayata geçiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çevrimiçi deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Dijital Dershane’de Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen çevrimiçi deneme sınavlarında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Başkan Kılıç, Buca Belediyesi olarak zorlu sınav sürecinde gençlere destek vermekten mutlu olduklarını söyledi. Okul öncesinden lise son sınıfa ve KPSS adaylarına yönelik çok zengin bir ders içeriğine sahip Dijital Dershane ile 12 bin gence ulaştıklarını belirten Başkan Kılıç, hedeflerinin daha çok öğrenciye ulaşmak olduğunu ifade etti. Başkan Kılıç, “Hedeflerine giden yolda gençlerimizin yoldaşları olmaya devam edeceğiz. Bizler onlar için çalışacağız. Onlar da başarıları ile bizleri mutlu etmeye devam edecekler. Böylelikle el birliği ile Buca’mızı eğitimde marka bir kent yapacağız. Gençlerimizi gösterdikleri başarı ve azimden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.