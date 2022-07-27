DEÜ’ye İzmir Tercih Fuarı’nda büyük ilgi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen İzmir Tercih Fuarı’nda aday öğrencilerin ilgi odağı oldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Aday öğrencilerimizi kariyerlerine en doğru şekilde yön verecekleri ve kariyer planlamada lider kurumlar arasında yer alan araştırma üniversitemize bekliyoruz” diye konuştu.

DEÜ, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek yerleştirme tercihleri öncesinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen İzmir Tercih Fuarı’nda aday öğrencilerle bir araya geldi. YKS tercihleri öncesinde okumak istedikleri bölümler ve üniversite imkânları hakkında bilgi alan aday öğrenciler, DEÜ standına büyük ilgi gösterdi. Dokuz Eylül Üniversitesi ile ilgili merak ettiklerini öğrenen gençler, DEÜ’lü akademisyenlerden kariyer gelişimlerine yönelik bilgi aldı. DEÜ üst yönetimi de fuarı ziyaret ederek aday öğrencilerle birebir ilgilendi ve üniversite yaşamı, meslekler ve sektörler hakkında kariyer ipuçlarını aday öğrenciler ve aileleriyle paylaştı.

"Her ihtiyaca cevap veren üniversite"

DEÜ’nün İzmir Tercih Fuarı’ndaki standını ziyaret eden aday öğrencileri merak ettikleri sorular hakkında bilgilendirdiklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Aday öğrencilerimiz ve ailelerinin yaşadığı heyecanı bizler de paylaşıyoruz. Belki de gençlerimizin bütün kariyerlerini etkileyecek bu önemli karar öncesinde onların her zaman yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz. Aday öğrencilerimizi kariyerlerine en doğru şekilde yön verecekleri ve kariyer planlamada lider kurumlar arasında yer alan araştırma üniversitemize bekliyoruz. 10 enstitü, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuar, 6 meslek yüksekokulu, 2’si uygulama ve araştırma hastanesi olmak üzere toplam 49 uygulama ve araştırma merkezi ile İzmir geneline yayılan kurumumuzda öğrencilerimizi kaliteli bir eğitimin yanı sıra, beklentilerinden fazlasını bulacakları bir sosyal hayat bekliyor. Her ihtiyaca cevap veren dinamik yapısıyla öğrencilerine büyük imkânlar sunan Dokuz Eylül Üniversitemiz, başarı odaklı çalışmalarıyla milli ve manevi değerlerine önem veren yetkin bireyler yetiştiriyor” dedi.

DEÜ Tercih Günü’ne davet

DEÜ Rektörü Hotar, yapılacak tercihler öncesinde aday öğrencileri ve ailelerini 28 Temmuz’da gerçekleştirilecek DEÜ Tercih ve Tanıtım Günü’ne de davet etti. Rektör Hotar, “DEÜ Rektörlüğüne yer alan DESEM Fuaye Alanı ve Bordo Salon’da saat 09.30-16.30 arasında düzenlenecek Dokuz Eylül Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günü’ne aday öğrencilerimizi ve ailelerini bekliyoruz” sözlerine yer verdi.