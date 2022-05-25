DEÜ’ye “Bilgi Güvenliği” belgesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bilgi varlıklarının korunması konusundaki yetkinliğini uluslararası geçerliliği olan ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alarak tescilledi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bilgi güvenliğinin sağlanmasında ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması noktasında uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Bilgi varlıklarının korunmasına yönelik başarılı çalışmalarımız ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile bir kez daha kanıtlanmış oldu” diye konuştu.

Uluslararası standartlardaki bilişim altyapısıyla bilginin korunmasına ve hızlı erişilmesine önem veren Dokuz Eylül Üniversitesi, bu alandaki yetkinliğini ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alarak tescilledi. Kısa bir süre önce DEÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının çalışmalarıyla Ana Veri Merkezi ile Felaket Kurtarma Merkezini 6.4 milyon TL’lik yatırımla revize eden DEÜ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi ile bilgi yönetiminde uluslararası standartları yakaladı. Bilgi güvenliği standartlarının, güvenlik risklerinin ve tehditlerinin değerlendirildiği denetimlerde gerekli kriterleri taşıdığı tespit edilen DEÜ, bilgi varlıklarının korunmasındaki başarısıyla kalite kültürünü güçlendirdiği adımlarına bir yenisini daha ekledi.

“Kalite standartlarımızı yükseltiyoruz”

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne uyum çalışmaları çerçevesinde bilişim altyapısına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kısa bir süre önce Ana Veri Merkezi ile Felaket Kurtarma Merkezimizi ciddi bir yatırımla tamamlamıştık. Bilgi güvenliğinin sağlanmasında ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması noktasında uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Bilgi varlıklarının korunmasına yönelik başarılı çalışmalarımız ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile bir kez daha kanıtlanmış oldu. Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ile iç ve dış paydaşlarımıza yönelik kurumsal sorumluluklarımız çerçevesinde uluslararası standartlardaki altyapımızla bilgi güvenliğini korumakla kalmıyor her geçen gün daha da iyileştiriyoruz. Araştırma üniversitemiz, kalite kavramına büyük önem veriyor. Kurum içi değerlendirmeyle kalite standartlarımızı yükseltiyor; çeşitli kurum ve kuruluşlardan, dış paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kalitede ulusal ve uluslararası standartları yakalıyoruz. Hizmet verdiğimiz her alanda kalite çıtamızı yükselten ve belgenin alınmasında emek veren mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

"Uluslararası standartları yakalıyoruz"

DEÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Yaşar Dereli ise bilgi güvenliğine yaptıkları yatırımın ve başarılı çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek “ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni ikinci kez aldık. Bilgi güvenliği ile ilgili verileri sürekli güncelliyor, üniversite olarak uluslararası standartları yakalıyoruz. Çalışmalarımızı kalite koordinatörlüğümüzle işbirliği halinde yürütüyoruz. İlgili kurumlarla yaptığımız görüşmelerde ve tabi olduğumuz denetimlerde yaptığımız çalışmaların ne kadar başarılı olduğuna dair geri bildirimler bizleri gururlandırıyor” sözlerine yer verdi.