DEÜ’nün teknoloji üssü ’DEPARK’ Teknofest’e hazır

Kısa zamanda Türkiye’nin en önemli teknoloji yatırımlarından birisi haline gelen DEPARK, TEKNOFEST çerçevesindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF23’te Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) hak sahipliğindeki 10 farklı buluşu ile ödül peşinde olacak.

Türkiye’nin ilk sağlık temalı teknoparkı Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), milli hedefler yönündeki çalışmalarına 27 Nisan - 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul etabı öncesinde hız kazandırmıştı. TEKNOFEST çerçevesindeki çalışmalarını tamamlayarak bekleyişe geçen DEPARK, festivalde 10 farklı buluşu ile ödül peşinde olacak. DEÜ’nün Tınaztepe Yerleşkesi’nde 2013 yılında kurulan DEPARK, kısa sürede Türkiye’nin en önemli teknoloji yatırımlarından birisi haline geldi. Uluslararası arenada da yankı uyandıran teknoloji hamleleriyle dünya markası olma yolunda ilerleyen DEPARK’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan ve beş gün sürecek TEKNOFEST İstanbul etabı öncesinde DEPARK bünyesindeki çalışmalara dikkat çekti.

ISIF23’te yer alacaklar

DEPARK ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO)’nun TEKNOFEST sürecine ilişkin hazırlıklarını anlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin milli ve yerli teknoloji hamlelerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. DEPARK ve DETTO olarak TEKNOFEST çerçevesinde gerçekleştirilen 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF23’te yer alacaklarını ifade eden Rektör Hotar, “Alanında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden birisi olan ve Üniversitemizin de kurumsal paydaşı olduğu TEKNOFEST İstanbul 2023’te, DEPARK ve DETTO olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumunun ev sahipliğinde, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA)’nın uluslararası himayelerinde gerçekleştirilecek olan ‘8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF23’e katılım göstereceğiz. Böylelikle teknolojik zenginliklerimizi ve vizyoner projelerimizi DEPARK/DETTO standımızda da sergileyeceğiz” diye konuştu.

10 farklı buluş ödül peşinde

Önceki yılda TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen ISIF22’de DEPARK ve DETTO bünyesinde yer alan DEÜ hak sahipliğindeki altı patentin ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Rektör Hotar, “Bu yıl da TEKNOFEST çerçevesindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF23’te, Dokuz Eylül Üniversitesi hak sahipliğindeki 10 farklı buluşumuz ve buluş sahibi akademisyenlerimizle birlikte yer alacağız. ISIF23 Demoday’e girecek buluşlarımız; mekanik/motorlar, yazılım/elektronik, inşaat/malzemeler, tarım, trafik/ulaşım, tıbbi teknolojiler, çevreyle alakalı koruma kategorilerinde yarışmaya dâhil olacaklar. Yine bilim insanlarımız, bazı buluşlarımıza yönelik yatırımcılara sahneden çeşitli sunumlar gerçekleştirecekler” ifadesinde bulundu.

“Yeni başarılara imza atacağız”

DEPARK ve DETTO bünyesinde ileri teknoloji gerektiren süreçleri planlayan ve Türkiye’nin uluslararası ekonomideki rekabet gücünü artıracak çalışmalara öncelik vereceklerinin altını çizen Rektör Hotar, “Ana teması sağlık olan DEPARK’ı, Üniversitemizin yeni yatırımlarıyla büyüterek kent ekonomisinin kalkınmasına da katkı sağlayacağız. Birçok alandan 128 firmanın bulunduğu DEPARK, Türkiye’nin en önemli Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nden biri olarak da yükselişini sürdürüyor. Yüzde 100 dolulukla çalışan DEPARK bünyesinde, 2022 yılı sonu itibari ile 205 proje yürütüldü. DEÜ olarak, milli gelirimizi artıracak ve dışa bağlılığımızı azaltacak projelere teknoloji üslerimizde de öncelik vermeye devam edeceğiz. Yeni dönemde de çalışmalarımıza hızlandıracak, 2023 yılının kalan döneminde yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz” bilgisini paylaştı.