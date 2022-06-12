DEÜ’nün teknoloji geliştirme bölgesi büyüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkının (DEPARK) Tınaztepe yerleşkesinde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesine (TGB-1), Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ek alan tahsis edildi. Alınan kararla birlikte Dokuz Eylül Üniversitesinin AR-GE ve inovasyon çalışmalarını daha da artırarak kentteki girişimcilik ekosistemini büyüteceğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a üniversitemize verdikleri sonsuz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bize yüklenen sorumlukları biliyor; ülkemizin milli teknoloji hamlesi vizyonuna hizmet etmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de yüksek teknoloji üretiminin ve teknolojik girişimciliğin öncü teknoparkı Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkında gerçekleştirilecek yeni yatırımların önü, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla açıldı. 10 Haziran tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içinde 17 bin 370 metrekarelik alanda yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesine, 10 bin 261 metrekare daha eklenerek 27 bin 631 metrekareye yükseltildi. Tınaztepe yerleşkesi TGB-1 alanında yer alan ‘Alfa’ ve ‘Beta’ binalarının yanına ‘Gama’yı eklemeye hazırlanan Dokuz Eylül Üniversitesi, söz konusu kararla, AR-GE ve inovasyon çalışmalarını artıracak ve kentteki girişimcilik ekosisteminin daha da büyümesine katkı sağlayacak. Birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapan DEPARK, TGB-1 alanın genişlemesiyle yeni araştırmacılara da istihdam sağlayacak. Bilim ve teknoloji ekosistemini destekleyecek ek alanlarla birlikte şehrin sanayisine ve teknolojik altyapısına DEPARK’ın çalışmalarıyla güç katılacak.

"DEPARK, milli teknolojileri desteklemeyi sürdürüyor"

Dokuz Eylül Üniversitesinin ülkemizin ‘milli teknoloji hamlesi’ vizyonuna bilimsel çalışmalarıyla destek verdiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararla araştırma üniversitemizin DEPARK’a yönelik ek alan başvurusu kabul edildi. Cumhurbaşkanımıza üniversitemize verdikleri sonsuz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, ‘Hizmet kalitemizi, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetimizle birleştirdiğimizde küresel sağlık pazarından alacağımız pay katlanarak yükselecektir’ açıklamasının önemini ve bize düşen sorumlulukları biliyoruz. Türkiye’nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olan DEPARK, sağlık alanındaki projeleri ve hayata geçirdiği işbirlikleriyle yerli ve milli teknolojileri desteklemeyi sürdürüyor” dedi.

"Girişimcileri ve girişimci adaylarımızı desteklemeye devam edeceğiz”

Sanayi, kamu kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma altyapılarının DEPARK bünyesinde bir araya geldiğini söyleyen Rektör Hotar, “Akademik, ekonomik ve sosyal yapının buluştuğu, AR-GE ve inovasyon ekosistemini başarıyla oluşturduğumuz DEPARK; TGB-1 alanın büyümesiyle birlikte ivmesini daha da artıracak. ‘Alfa’ ve ‘Beta’ binalarının yanına ekleyeceğimiz ‘Gama’ binası ile araştırma projelerinin ihtiyaç duyduğu tüm koşulları sağlayacağız. DEPARK TGB-1 alanın genişlemesiyle birlikte yüksek teknoloji tabanlı projelere daha çok ağırlık verecek, üniversite-sanayi işbirliklerine yönelik bilimsel faaliyetleri ve yeni yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Mensup ve mezunlarımızın gücüyle yeni araştırmaları, ülkemize katma değer sağlayacak çalışmaları, girişimcileri ve girişimci adaylarımızı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hedeflerimize daha da yaklaştık”

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik ise Türkiye’de girişimcilik ekosistemini büyütecek çalışmalara devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu: “Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın önderliği, yol göstericiliğinde ve kendisinden aldığımız destek ile gerçekleştirdiğimiz Tınaztepe yerleşkesindeki ek alan başvurumuz kabul edildi. Başvurumuzun kabul edilmesi ile büyüme yolundaki hedeflerimize biraz daha yaklaştık. DEPARK’ın bu alanda hayata geçireceği üçüncü büyük yatırımımız olacak Gama AR-GE ve İnovasyon Merkezi binasına yönelik çalışmalarımıza başladık."

DEPARK

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı bünyesinde 2022 yılı itibari ile toplam 120 firma yer alıyor. Toplam istihdam sayısının bin 310 olduğu, AR-GE personel sayısının bin 106’yı bulduğu teknoparkta, devam eden proje sayısı 180’i buldu. AR-GE gelirlerinin 167 milyon TL’ye ulaştığı DEPARK’ta, paydaşların kent ekonomisine ihracat katkısı ise 10 milyon doları aştı. 2021 yılı sonunda toplam ciro 250 milyon TL’ye ulaşan DEPARK, Tınaztepe yerleşkesinde bulunan Alfa ve Beta binaları ve Balçova yerleşkesinde bulunan "Zeytin Binası" ve "Nar Kompleksi"nde (TGB-2) faaliyetlerine devam ediyor.