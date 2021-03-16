DEÜ’nün stratejik planı akademik birimlere tanıtıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2021-2025 Dönemi Stratejik Planının Akademik Birimlere Göçerimi toplantısında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, stratejik planın sahiplenilerek uygulanmasının başarıyı getireceğini söyledi. Hotar, “Bir planı hazırlamaktan daha önemli olan; bunu hakkıyla uygulayabilmektir” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2021-2025 Dönemi Stratejik Planının Akademik Birimlere Göçerimi Kılavuzu, 15 Temmuz Şehitler Salonunda tanıtıldı. Geçtiğimiz ocak ayında yayınlanarak yürürlüğe giren planın uygulama esasları, DEÜ Akademik birimlerinin yöneticilerine tanıtıldı, uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan kılavuz kartları anlatıldı.

Toplantıda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yayınlanan stratejik planın DEÜ’nün 5 yılına ilişkin amaçlarının, hedeflerinin, geleceğe bakışının ve farklılığının ortaya konacağı yönleri içeren bir yol haritası olduğunu söyledi. Ortak aklın ürünü olarak ortaya çıkan planın titizlikle uygulanması gerektiğinin altını çizen Rektör Hotar, “Bir planı hazırlamaktan daha önemli olan; bunu hakkıyla uygulayabilmektir. Önümüzdeki yıl, 40. kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. Köklü üniversitemiz, sahip olduğu ilkeleriyle aziz milletimize ve insanlığa hizmet için çalışmaya devam edecek. Ülkemize, kentimize ve bilim dünyamıza ciddi kazanımlar sağlayan kurumumuzun varlık nedeni, aslında, sorumluluk üzerine inşa edilmiş değerlerimizdir; birey ve toplum hayatına güç veren yönlerimizdir. Bu nedenle kurum kültürümüzün ve aidiyet duygumuzun ana hattını oluşturan planları, eylemleri ya da süreçleri sahiplenmek hepimiz için şarttır” dedi.

"Asıl hedefimiz; dünyada ilk 500’de, Türkiye’de ise ilk 5’te yer almak"

Stratejik planın sahiplenilerek uygulandığında, konulan hedeflere rahatlıkla ulaşılabileceğini söyleyen Hotar, "Bu plan, rektörlüğümüzün değil, kurumun planıdır. Sonuçta devlette asıl olan devamlılık olduğu için kişilerden bağımsız olarak hepimizin bu plana maksimum destek vermesi aslında zorunluluktur. Lütfen bu noktaya dikkat ederek, birimlerinizdeki sorumluluğu paylaştırın, görevlerin belli kişiler üzerine yığılmasının önünü geçin. Takip ve kontrol edin. 2 buçuk yılda hep beraber birçok ilki başardık. Bundan ülkemiz adına, İzmir adına, akademi adına, üniversitemiz adına gurur duyuyoruz. Altyapımızı güçlendirdik, yeni birimler açtık, laboratuvarlarımızın daha aktif çalışmasını sağladık. Önemli olan bunları kurumumuzun yükselmesinde kullanabilmektir. Fiziki ve maddi şartlar açısından biz kurumumuzun ihtiyaç duyduğu adımları atıyoruz. Bunun içini dolduracak olan çalışmalardır, faaliyetlerdir. Özellikle hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak olan stratejik planımızdaki yol haritamızdır. Pandemi sürecine rağmen, URAP raporuna göre bir yıl içinde dünya üniversiteleri sıralamasında 27 basamak birden yükselerek 971. sırada yer aldık. Türkiye’deki üniversiteler arasında da 9. sırada yer aldık. Asıl hedefimiz; dünyada ilk 500’de, Türkiye’de ise ilk 5’te yer almak” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan ise stratejik planın bir kitap gibi ele alınmaması gerektiğini belirterek, "Bu planı içselleştirirsek, yaptığımız her çalışma net ve ölçülebilir olur. Kılavuz içinde yer alan hedef kartları, stratejik plandaki hedeflerin birimlerle ilişkilendirilmesi için hazırlandı. Bir işi sadece yapmak değil, bu yaptıklarımızı stratejik plandaki bir hedef ile ilişkilendirmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Toplantı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Süral Özer’in stratejik plan uygulamalarına ilişkin sunumu ile tamamlandı.