DEÜ’nün çevrim içi etkinliğinde kültürlerini anlattılar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Azerbaycan Diller Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen çevrim içi etkinlikte, her iki üniversitenin öğrencileri kültürlerini yansıtan sunumlar gerçekleştirdi. Öğrencilerin uluslararası etkinliklerde tecrübe kazanmasını önemsediklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu etkinliklerin sayısını artıracaklarını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Azerbaycan Diller Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, akademik projelerin yanı sıra, öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Öğrenci etkinliklerinden ikincisi olan ‘Kültürlerarası Kaynaşma: Kültürel Paylaşımlar Yoluyla Gençler Arasında Bağ Kurma’ başlıklı konferans çevrim içi olarak düzenlendi. Konferansta her iki üniversiteden konuşmacı olarak katılan öğrenciler, ülkelerinin kültürlerini yansıtan konularda İngilizce sunumlar yaptı. DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri, “Tarih Boyunca Türk Kadını”, “Türkiye’deki Ulusal Bayramlar”, “Türk Gelenek ve Görenekleri”, “Bir Türk Efsanesi: Şahmeran” konularında sunum yaparken; Azerbaycan Diller Üniversitesi öğrencileri ise “Azerbaycan’ın Dış Politika Esasları”, “Azerbaycan’da Eğitim”, “Azerbaycan’ın Devlet Yapısı” ve “Azerbaycan Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Yaklaşık 250 dinleyicinin katıldığı etkinlik hem öğrenciler hem de öğretim elemanları tarafından büyük ilgi gördü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Abdullayev ile imzaladıkları iş birliği protokolünü hatırlatarak “Bakü’de imzaladığımız bu protokol kapsamında etkinlikler düzenliyoruz. İlk olarak ‘Yabancı Dil Öğretimi’ başlıklı webinar düzenledik. İki üniversitenin akademisyenleri ve öğrencilerinin karşılıklı paylaşımlarıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerin ikincisi ise Kültürlerarası Kaynaşma: Kültürel Paylaşımlar Yoluyla Gençler Arasında Bağ Kurma’ etkinliğimiz oldu. Öğrencilerimizin uluslararası boyutta sunum yapma fırsatı yakaladıkları bu etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Değişimi fırsata çevirdik"

Covid-19 pandemisinin zorunlu kıldığı değişimi fırsata çevirdiklerini belirten Hotar, “Biz üniversite olarak öğrencilerimizin uygulama yapmasını, farklı alanlarla tanışmasını özellikle yurtdışı tecrübesi yaşamasını önemsiyoruz. Pandemi öncesinde mevcut şartlarda bu imkanlardan kısıtlı sayıda öğrencimiz faydalanabiliyordu; ancak pandemi ile birlikte Türkiye’de olduğu gibi dünyada benimsenen hibrit model ile çevrim içi etkinlikler öne çıktı. Bu sayede etkinliklere katılan öğrenci sayısında artış sağlanabildi. Biz de çevrim içi uluslararası etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimize daha çok fırsat sunmak için gayret ediyoruz” dedi.

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, iki üniversite arasındaki iş birliğinin, bu tür etkinliklerle daha da güçlenerek devam edeceğini belirterek, “Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar, uluslararasılaşma hedefleri kapsamında üniversitemizin uluslararası iş birlikleri ve etkinliklerine ayrı bir önem veriyor. Yapılan iş birlikleri çerçevesinde hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz uluslararası organizasyonlarda yer alma fırsatını yakalıyorlar. Üniversitemiz ile Azerbaycan Diller Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ikinci etkinliğimizi düzenliyoruz. Destekleri nedeniyle Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rekörü Prof. Dr. Kamal Abdullayev’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevinj Zeynalova, iki üniversite arasında başlattıkları bu iş birliği için her iki rektöre teşekkür etti ve bu iş birliğin artarak devam edeceğini umduğunu belirtti.