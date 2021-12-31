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DEÜ’nün 11 lisans programına Avrupa vizesi

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 11 lisans programı diplomalarında, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alacağı belirtildi. Bu önemli gelişmenin, söz konusu programlardan mezun olacak öğrencilerin yurt dışında diplomalarının daha hızlı tanınmasına imkan sağlayacağı ifade edilirken, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "AYÇ’de, bilgi, beceri ve yetkinlik seviyeleri referans olarak kabul ediliyor. Sonraki süreçte TYÇ ve AYÇ logolu lisans programlarımızın sayısını artırmaya gayret gösterecek, üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda kararlıkla çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İZMİR 31.12.2021, 10:16
DEÜ’nün 11 lisans programına Avrupa vizesi

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 11 lisans programı diplomalarında, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alacağı belirtildi. Bu önemli gelişmenin, söz konusu programlardan mezun olacak öğrencilerin yurt dışında diplomalarının daha hızlı tanınmasına imkan sağlayacağı ifade edilirken, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "AYÇ’de, bilgi, beceri ve yetkinlik seviyeleri referans olarak kabul ediliyor. Sonraki süreçte TYÇ ve AYÇ logolu lisans programlarımızın sayısını artırmaya gayret gösterecek, üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda kararlıkla çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu, 39 devlet ve vakıf üniversitesindeki 129 lisans programı yeterliliklerinin TYÇ’ye yerleştirilmesini kararlaştırdı. Türkiye’nin en saygın yükseköğretim kurumları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 11 lisans programı diplomalarında da, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkı verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez gerçekleştirilen uygulamada 39 üniversite arasında 2. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Söz konusu 129 diploma programından mezun olan öğrencilerin, yurt dışında diplomalarının daha hızlı tanınacağı, istihdam edilme imkanlarının artacağı, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinin de kolaylık sağlanacağı belirtildi. TYÇ veri tabanına yerleştirilen programlardan mezun olanlar, AB’nin mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin kararı gereği yurt dışında mesleklerini icra edebilecek, istihdam edilebilecek. Ayrıca, Lizbon Antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa’da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân sağlanacak.

Uluslararasılaşmaya katkı

Dokuz Eylül Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ’Uluslararası Strateji Belgesi’ çerçevesinde pilot üniversite seçildiğini hatırlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Uluslararasılaşma hedeflerimiz, görevde olduğumuz 3,5 sene boyunca üniversitemizin değerli fertleri ile birlikte öncelik verdiğimiz konulardan biri oldu. Bu konuda yaptığımız çalışmaların karşılığını almak, üniversitemizi her geçen gün daha çok dünyaya açtığımızı görmek motivasyonumuzu artıyor. TYÇ ve AYÇ logolu diplomalarla üniversitemizin 11 lisans programından mezun olacak öğrencilerimiz yurt dışında mesleklerini artık daha kolay icra edebilecek, akademik yeterlilikleri Avrupa ve Avrupa dışında tanınmış olacak. Bireylerin ülkeler arasındaki hareketliliğini teşvik etmeyi ve hayat boyu öğrenmeyi temel alan AYÇ’de, bilgi, beceri ve yetkinlik seviyeleri referans olarak kabul ediliyor. Biz de Dokuz Eylül Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerimizin bilgiyi kullanmalarına, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor, onları alanlarında donanımlı ve yetkin bireyler olarak hayata hazırlıyoruz. Bundan sonraki süreçte TYÇ ve AYÇ logolu lisans programlarımızın sayısını artırmaya gayret gösterecek, üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda kararlıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Elde ettiğimiz başarıda emek veren tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, araştırma üniversitesi olmamızın sorumluluğuyla ülkemizin akademik hedeflerine katkı koymaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

Türkiye’nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi; Bilgisayar Mühendisliği, Tıp, Endüstri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği diplomaları ile TYÇ veri tabanına yerleştirilen 129 lisans programı içerisinde yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin yanı sıra; İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç (Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye (aday ülkeler), Bosna Hersek, Kosova (potansiyel adaylar) ve İsviçre olmak üzere 11 ülke AYÇ’nin uygulanmasına yönelik olarak çalışıyor.

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