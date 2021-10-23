DEÜ’lü veterinerler beyaz önlüklerini giydi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen, Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 179. Yılı Kutlaması ve Beyaz Önlük Giyme Töreni Kiraz’da gerçekleştirildi. Birçok yeni biriminde hizmete alındığı törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaklaşık üç yıl önce temellerini attıkları DEÜ Veteriner Fakültesinin hızla yükselişine şahit olduklarını belirterek, “Fakültemizin İzmir’de, Türkiye’de hatta dünyada sadece fakülte olarak değil, bir hayvancılık üssü olarak hizmete vereceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) kazandırdığı, İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesi olan DEÜ Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 179. Yılı Kutlaması ve Beyaz Önlük Giyme Töreni, İzmir Kiraz’da gerçekleştirildi.

DEÜ Veteriner Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesinin açılışının yapıldığı, Kiraz ve çevresinde yeni doğan buzağı ölümlerine karşı gebe hayvanların korona, rota ve ecoli karma aşılaması projesinin de başlatıldığı programa; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve DEÜ mensupları katıldı. Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu Dinletisi başlayan törende, beyaz önlüklerine kavuşan öğrenciler büyük bir sevinç yaşadı.

"Hikaye 3 yıl önce başladı"

Törenin açılışında bir konuşma yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Veteriner Fakültesinde hikâyenin yaklaşık üç yıl önce başladığını belirterek, “Kurumlarında, kişilerinde hikâyeleri vardır. Kiraz Belediye Başkanımız Saliha Özçınar’ın bu güzel binayı bize bağışlama önerisiyle başlayan hikâyede burada ne yapabiliriz diye düşündük. Yaptığımız çalışmalarda Kiraz’ın özellikle büyükbaş hayvancılıkta Türkiye’nin yaklaşık yüzde 10’luk potansiyeline sahip olduğunu gördük; Kiraz halkının, ilçede görevli bürokratların evlatlarımızı öğrencilerimizi bağrına basacağını, kendi evlatları gibi sahip çıkacağını gözlemledik. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da iletip onun desteğini aldıktan sonra fakültemizi kurduk. Gururla gördük ki daha ilk yıldan öğrencilerimiz fakültemize büyük ilgi gösterdi, Türkiye birincileri DEÜ Veteriner Fakültemizi tercih etti. Bu tercihi yapan gençlerimizin birçoğu da kız öğrencilerimiz oldu. Şu anda 155 öğrencimizle fakültemizde eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.

DEÜ Veteriner Fakültesini kurduktan sonra çok hızlı yol aldıklarını ve fakültenin yapılanmasını tamamladıklarını belirten Rektör Hotar, “Cerrahi, iç hastalıklar, doğum ve jinekoloji, suni tohumlama gibi bölümlerin yer aldığı Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesini bugüne hazır duruma getirdik. Temel Birimler ve Klinik Öncesi Birimler Laboratuvarı ile kütüphanemizi oluşturduk. Kiraz ve çevresinde yeni doğan buzağı ölümlerine karşı gebe hayvanların korona, rota ve ecoli karma aşılaması projesini başlatıyoruz. Öğrenci spor alanlarımızı açtık, iki yeni öğrenci topluluğu oluşturduk. İzmir’de, Türkiye’de hatta dünyada sadece fakülte olarak değil, bir hayvancılık üssü olarak hizmete vereceğine inandığımız bu yapının temellerini attık, yükselişini izliyoruz. Emeği geçen herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor, öğrencilerimize, hocalarımıza ve mesai arkadaşlarımıza başarılı bir akademik yıl diliyorum” diye konuştu.

Veteriner hekimliğin Türkiye’deki tarihsel süreci hakkında bilgi veren DEÜ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Yılmaz da, veteriner hekimlerin insan, hayvan ve çevre sağlığı konularında çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Yılmaz, Avrupa Veteriner Birliğinin ‘veteriner halk sağlığı’ konusuna büyük önem verdiğini ifade ederek, “Biz de halk sağlığına yönelik çalışmalarımızla öğrencilerimizin çok yönlü düşünme ve beceri kabiliyetlerini geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından DEÜ Veteriner Fakültesi’ne en yüksek dereceyle kayıt yaptıran İlkay Yüksel ile İbrahim Kızıltaş’a hediyeleri takdim edildi, öğrenciler beyaz önlüklerine kavuştu.

Doğa Sporları ve Yabani Hayatı Gözlem Topluluğu ile Veteriner Medyası Topluluğunun da kurulduğu etkinlikte, öğrenciler için hazırlanan spor alanları da hizmete alındı. Tören, Ayla filminin gösterimi ile son buldu.