DEÜ’lü gençler, yenilikçi fikirler için yarıştı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, DEÜ Teknoparkı (DEPARK), DEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezinin organizasyonunda Create4Automate ideathon’u (fikir maratonu) gerçekleştirdi. Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) Viesmann fabrikasını ziyaret eden öğrenciler, iki günlük fikir maratonunda problem çözme yeteneklerini geliştirdi.

DEÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, DEPARK, DETTO ve Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezinin organizasyonunda MOSB’de yer alan Viesmann fabrikasını ziyaret ederek, ’Fabrika Üretim ve Lojistik Alanında Otomasyon Potansiyellerinin Keşfedilmesi ve Problemleri Çözecek Projelerin Oluşturulması’ konulu Create4Automate ideathon’u gerçekleştirdi. Endüstri mühendisliği, makine mühendisliği ile elektrik elektronik mühendisliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fikir maratonunda öğrenciler, Viesmann mühendislerinin mentorluğunda fabrikada içinde süreçleri izleyerek yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek için yarıştı. Viesmann fabrikasındaki üretim süreçlerini ve projeleri yakından izleme fırsatı bulan DEÜ’lü girişimci adayları, uzman mühendislerden aldıkları teknik bilgilerle fikirlerini geliştirme ve yeni bakış açıları katma imkanı buldu. Üç farklı ekibin katıldığı yarışmada heyecan ve fikir dolu iki gün geçiren genç mühendis adayları, sonuç odaklı yaklaşımlarla projelere dair çözümler üretmeye çalıştı. DEÜ’lü öğrenciler, alanında uzman isimlerle girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı amaçlayan ve girişimci adaylarının ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm üretmesine yardımcı olmayı hedefleyen fikir maratonunda geliştirdikleri projeleri 24 Aralık 2021 Cuma günü jüri önünde anlatacak.

DEÜ, öğrencilerinin yanında

DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Selim, gerçekleştirilen fikir maratonun yenilikçi fikirlerin oluşmasına zemin hazırlayacağını ifade ederek, "Hedefe ulaşmak için iki gün boyunca büyük bir çaba sarf eden girişimci öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Ideathon’a katılan öğrencilerimiz alanında uzman isimlerin de desteğiyle problemleri sahada deneyimleme ve çözüm üretme fırsatı buldular. İnanıyoruz ki öğrencilerimiz yaşadıkları bu deneyim ve gösterdikleri bu çaba ile başarı kapılarını aralayacak. Biz Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın da büyük destekleriyle öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bize böyle bir imkanı sunarak öğrencilerimizi destekleyen Viesmann firması yöneticilerine ve ekibine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.