DEÜ’lü gençler, DEPARK ile kariyer fırsatlarını öğrendi

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) koordinasyonunda ve DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ‘DEPARK ile Kariyerim Geleceğim’ etkinliğine katılan öğrenciler, staj imkânları ve kariyer fırsatlarını öğrendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) koordinasyonunda ve DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ‘DEPARK ile Kariyerim Geleceğim’ etkinliği, Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan DEÜ Mimarlık Fakültesinde yapıldı. Kariyerini bugünden şekillendirmek isteyen gençler etkinlikte, DEPARK firmalarıyla ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen yetenek kapısı ve doktora programları hakkında bilgi edinen öğrenciler, başarılı girişimcilik hikâyelerini de dinleme fırsatı buldu. Gün boyu süren ‘DEPARK ile Kariyerim Geleceğim’ etkinliğinde merak ettikleri sorulara yanıt bulan gençler, kariyer yolculuklarında kendilerine rehber olacak bilgiler edindi.

Etkinliğin açılışında konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, öğrencilere ‘hayal kurun ve hayallerinizin peşinden gidin’ tavsiyesinde bulundu.

Rektör Yardımcısı Özcan, “DEPARK’ta şirket kuranların birçok hayalini gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Onlardan gelecekte dünyanın nasıl olacağını öğrenecek, hangi yetkinliklere sahip olmanız gerektiğinin yanıtını alacaksınız. Siz geleceğimiz olduğunuza göre kendi geleceğinizi de hayal etmelisiniz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin destekleriyle hayata geçirilen yetenek kapısının öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Özcan, “Girişimci, yetkinliğinden cesaret alarak kapıyı çalmaktan korkmayan bir kişidir. Cesur olmak yetmez, yetkin de olmalısınız ki kapılar size açılsın. Biz, geleceğin insan kaynağında daha çok Dokuz Eylüllü olsun istiyoruz. DEÜ’lü olmanın avantajını yetkinliklerinizle besleyin. Geleceğe iz bırakın. Bıraktığınız izin başkalarının hayatını kolaylaştırmasını sağlayın.” dedi.

"Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve iş dünyamız arasında bir köprü görevi görüyoruz"

DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Pınar Süral Özer ise öğrenci odaklı üniversite anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar önderliğinde faaliyetlerimizi sürdürüyor, öğrencilerimizin kariyer planlamalarına büyük bir önem veriyoruz. Koordinatörlüğümüz, öğrencilerimizin kariyerlerini geliştirecek birçok faaliyete imza atıyor, başka üniversitelere de örnek oluyor. Öncü girişimlerimizle öğrencilerimizin seçtikleri yollarda başarılı olmaları için onları destekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin sunduğu fırsatları öğrencilerimizle buluşturuyor; öğrencilerimiz, mezunlarımız ve iş dünyamız arasında bir köprü görevi görüyoruz” diye konuştu.

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik ise bu sene ilk kez düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, “Kariyer hedeflerinizde DEPARK olarak size katkı sağlamak istiyoruz. DEPARK’ta 121 teknoloji firmasında bin 293 personel çalışıyor. 2021 yılında şirketlerin toplam cirosu 350 milyon TL’yi aştı, ihracat rakamı 7 milyon doları buldu. Toplam cironun yaklaşık 180 milyon TL’si Ar-Ge gelirinden oluşuyor. Bu çok önemli çünkü firmalar kendi Ar-Ge çalışmalarıyla katma değeri yüksek ürünlerin satışını gerçekleştirmişler ve ülke ekonomisine katkı sağlamışlar. DEPARK firmalarımızla iletişime geçmeyi ihmal etmeyin” açıklamasında bulundu.