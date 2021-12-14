DEÜ’lü akademisyenin ödüllü çalışması yapıların deprem güvenliğini artıracak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalından Doç. Dr. Sadık Can Girgin’in çalışması, California Üniversitesi Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi (PEER) tarafından düzenlenen Blind Prediction yarışmasında birinci oldu. Betonarme kolonların çevrimsel yükler altındaki davranış modlarının tahmin edilmesinin amaçlandığı yarışmada birinciliği elde eden Doç. Dr. Girgin’in çalışması, olabilecek depremlerde betonarme yapıların daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Sadık Can Girgin, California Üniversitesi Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi’nin (PEER) her yıl düzenlediği Blind Prediction yarışmasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Betonarme yapı elamanlarının ve sistemlerinin deprem davranışlarının tahmin edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen yarışmada North Carolina Üniversitesi (ABD) ve York Üniversitesi’nden (Kanada) katılan takımlarla birincilik ödülünü paylaşan Doç. Dr. Sadık Can Girgin’in çalışması, olabilecek depremlerde betonarme yapıların deprem güvenliğinin belirlenerek daha güvenli hale getirilmesine büyük katkı sağlayacak.

Hasar modları belirleniyor

Farklı kategorilerde gerçekleştirilen ve 37 ülkeden 116 katılımcı ve takımın yer aldığı Blind Prediction yarışmasında birincilik ödülünü elde eden Doç. Dr. Sadık Can Girgin, yarışma ile betonarme bir kolonun çevrimsel yükler altındaki davranış modlarının tahmin edilmesi amaçlandığını belirtti.

Girgin, yarışmanın betonarme yapıların kolon davranışları, kolonun hasar modları gibi parametreleri içerdiğini belirterek, “Yapılarımızın deprem güvenliğinin belirlenmesi için deprem performans analizleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamdaki gelişmiş sayısal modelleme çalışmalarının, özellikle betonarme elemanlarının hasar modlarının belirlenmesinde faydalı olacağını düşünüyoruz. Kesme, eğilme hasarları özellikle çok yoğun olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Girgin, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, “Yarışmada ortaya koyduğumuz çalışmanın daha güvenli yapıların oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Daha gerçekçi bir yaklaşımla elde ettiğimiz sonuçların yeni yapılacak yapıların da depreme dayanıklı tasarımı ile güvenliğini artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin oldukça güncel bir deprem yönetmenliğine sahip olduğunu belirten Girgin, “30 Ekim 2020 İzmir depreminden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi olarak görev aldık, yapıları inceledik. Yaptığımız modelleme ile hasarlı yapılarda meydana gelen problemleri direkt olarak yansıtabileceğiz” açıklamasında bulundu. Girgin, söz konusu çalışmanın gelecekte göçme simülasyonları üzerinde de kullanılabileceğini, bu alanda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.