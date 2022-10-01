DEÜ’den yeni öğrenciler için oryantasyon programı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversite hayatlarına DEÜ ile başlayan öğrenciler için oryantasyon programı hazırladı. DEÜ’nün akademik ve sosyal yapısı hakkında bilgi vermeyi hedefleyen program, öğrencilerin üniversite yaşamına ve kente uyum sürecini hızlandırmayı ve motivasyonlarını geliştirmeyi de amaçlıyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizdeki 20 araştırma üniversitesinden birisi olan büyük ailemiz, kendisini dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına taşıyacak evlatlarını gururla yetiştirmektedir” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2022-2023 akademik yılı itibariyle üniversite eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenleyecek. "Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Dokuz Eylül Üniversitesi’ni keşfedin!" sloganıyla düzenlenecek olan yüz yüze tanıtım etkinlikleri, üniversitenin tüm akademik birimlerinde 3-14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversitenin idari birimlerinin ortak sunumundan oluşan program, öğrencilere DEÜ’nün akademik ve sosyal yapısı ile sunulan olanakları tanıtmak, öğrencilerin üniversite ve kent yaşamına uyum sürecini hızlandırmak ve motivasyonlarını geliştirmek için hazırlandı.

DEÜ akademik birimlerince yüz yüze gerçekleştirilecek programlarda, ‘Yerleşke Yaşamı’ başlığı altında, öğrencilerin akademik süreçlerine ek olarak temel yaşam ve kişisel gelişim, sağlık, barınma, beslenme ve güvenlik gereksinimleri ile ilgili bilgilendirmeler ile DEÜ’de kısmi zamanlı çalışma ve burs olanakları ile ilgili bilgilere yer verilecek. Öğrenciler, oryantasyon.deu.edu.tr web sayfasında da yer alan sunum dosyaları ve videolardan kendileri için uygun olan program içeriklerini takip edebilecek.

Öğrencilere hazırlanan oryantasyon etkinliklerine katılma çağrısında bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Öğrencilerimiz, büyük ailemizin bir ferdi olma ayrıcalığını yakaladığı bu dönemde, kurumumuzda attıkları ilk adımın ne kadar doğru ve değerli olduğunu anlayacaklar. Kariyerlerini şekillendirip kalıcı dostluklar edinecekleri bu süreçte, mesleki bilgi ve yetkinlik kazanacak, dünyayı farklı görmeye başlayacaklar. Köklü mirasıyla fark oluşturan araştırma üniversitemize yeni gelen öğrencilerimizin, üniversite yaşamına ve şehrimize uyum süreçlerine katkıda bulunmak için bir oryantasyon programı hazırlamayı uygun gördük. Bu programlar içinde akademik biriminizin kendileri için hazırladığı program takvimine ilgili oryantasyon web sayfamızdan ulaşabilecekler. Bu noktada öğrencilerimizin bu programa katılmalarını önemle tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Akademik faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüten DEÜ’nün, uluslararasılaşma minyonuna da uygun stratejiler geliştirmekte olduğunu hatırlatan Rektör Hotar, “Ülkemizdeki 20 araştırma üniversitesinden birisi olan ailemiz, kendisini dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına taşıyacak evlatlarını gururla yetiştirmektedir. Öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimini taçlandırma imkânı bulacağı ailemiz, eğitimden ulaşıma; konaklamadan sağlık hizmetlerine kadar her konuda kendilerine yardımcı olacaktır. Öğrencilerimizin kurum kültürünü ve ilkelerini öğrenecekleri bu süreçte, küreselleşen dünyaya adapte olmalarını sağlayacak kazanımlar da karşılarına çıkacaktır. Onlardan beklentimiz çalışmaları, üretmeleri, sağlıklı ve mutlu şekilde yaşamalarıdır. Kendilerine güveniyor ve büyük ailemize ‘hoş geldiniz’ diyoruz” ifadelerinde bulundu.

Oryantasyon erişim sayfasında ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen, öğrencilerin kariyer gelişim süreçleri boyunca kariyer profili oluşturma ve iş, staj, etkinlik duyuruları konusunda faydalanabilecekleri yetenekkapisi.org platformunu tanıtan kısa videolar da bulunuyor.

Öğrenciler, kendi akademik birimlerinde gerçekleşecek oryantasyon programlarının yer, zaman ve içerik bilgilerine yine aynı sayfa üzerinden ulaşabilirken, sayfa üzerinden oryantasyonu çerçevesinde tüm genel bilgilerin de e-dergi formatında erişilebildiği DEÜ Öğrenci El Kitapçığına da ulaşabilecek.

“Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Dokuz Eylül Üniversitesi’ni keşfedin!” sloganıyla gerçekleştirilecek olan yüz yüze oryantasyon programı etkinlikleri, üniversitenin tüm akademik birimlerinde 3-14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler Fatih Akbaba ile buluşacak

Program çerçevesinde ayrıca, İletişim Uzmanı-Eğitimci Fatih Akbaba, 18-19 Ekim 2022 tarihlerinde üniversitenin konuğu olarak DEÜ Buca Eğitim, Dokuzçeşmeler, Tınaztepe ve 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkelerinde öğrencilerle bulaşacak. ‘Kampüste İletişim’ başlıklı eğitimi ile Akbaba, öğrencilerin üniversite yaşamı ve iletişimin önemi ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlayarak gençlerin motivasyonunu yükseltecek.

DEÜ’de oryantasyon sürecinde lisans öğrencilerinin kariyer bilincini geliştirmek, iş dünyasının beklentileri ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini güçlendirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla tasarlanan Kariyer Planlama Dersi (KPD) ve dersi bütünleyen yüz yüze ve çevrim içi etkinlikler, dönem boyu sürecek.