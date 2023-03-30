DEÜ’den üniversite-sanayi iş birliğine anlamlı katkı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversite-sanayi iş birlikleri girişimlerini sürdürüyor. DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) bünyesinde istihdamı artırmaya ve nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik mesleki eğitim programları oluşturan DEÜ, sanayici ile üniversiteyi buluşturan etkinliklerinin ilkini Kemalpaşa’da gerçekleştirdi. Projelere yönelik tanıtım etkinliğinde konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, AR-GE faaliyetleri ve inovasyona oldukça değer verdiklerini belirterek “DEÜ olarak ülkemizin önemli kurumları ile imzaladığımız protokoller ile üniversite-sanayi iş birliklerini önemli bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliklerine verdiği önemle de dikkat çekiyor. DEÜ bu çerçevede, Kemalpaşa Kaymakamlığı ile bir protokol imzalayarak eğitim, istihdam, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında iş birliği fırsatları sağlayacak girişimlerde bulunmuştu. İzmir’in kültür miraslarından biri olarak tescil edilen DEÜ Rektörlüğü binasında faaliyetlerini yürüten DESEM bünyesinde, istihdamı artırmaya ve nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik mesleki eğitim programları oluşturan DEÜ, sanayici ile üniversiteyi buluşturan etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdi. Kemalpaşa’da, istihdamı ve eğitimi amaçlayan projelerin tanıtımının yapıldığı toplantıya; Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Prof. Dr. Esra Bukova Güzel ile Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, KOSBİ Bölge Müdürü Mükremin Zulkadiroğlu, DESEM Müdürü Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş ve sanayiciler katıldı.

"AR-GE ve inovasyonu önemsiyoruz"

Etkinlikte konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, başarılı performansı ile ‘Araştırma Üniversitesi’ beratı almaya hak kazanan DEÜ’nün İzmir için önemine dikkat çekti. Üniversite olarak AR-GE faaliyetleri ve inovasyona oldukça değer verdiklerini belirten Demiralp, “İzmir’in farklı bölgelerinde bulunan üniversitemiz, aynı zamanda pek çok alt birime de sahip. Bunlardan bazıları DEÜ Teknoparkı (DEPARK), BAMBU Kuluçka Merkezi ve DEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) gibi özellikle bilimsel, AR-GE ve inovasyon üzerine faaliyet yürüten birimler. DEÜ olarak ülkemizin önemli kurumları ile imzaladığımız protokoller ile üniversite-sanayi iş birliklerini önemli bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu. DEPARK bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin projelerinden de bahseden Prof. Dr. Demiralp, etkinliğe katılan sanayicilere DEÜ’nün birimlerini tanıtarak KOBİ’lere patentleme ve istihdama yönelik sunabilecekleri eğitimler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Sarı’dan teşekkür

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ise etkinlikte yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: “Tüm küresel dalgalanmalara rağmen Kemalpaşa ilçemiz, ekonomik anlamda da sanayi anlamında da İzmir’in lokomotifi olma yolunda hızla ilerliyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi ile bir iş birliği protokolü imzalamıştık. Protokolü imzaladığımız günden bu yana hızla bir takım girişimler oldu. Bu noktada öncelikle katkıları için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkür ediyoruz. Bugün burada DEÜ’nün kıymetli hocaları, sektör ve bizler için neler yapabileceklerini anlattı, önemli bilgilendirmelerde bulundu. Kendilerine şahsım, ilçemiz ve sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum.”

"Enerjiye duyulan ihtiyaç ve talep arttı"

Üniversite-sanayi işbirliğine her zaman önem verdiklerini kaydeden Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren ise teknolojinin gelişmesine bağlı olarak enerjiye duyulan ihtiyaç ve talebin arttığına dikkat çekti. Programın sonunda, sektör temsilcilerinden gelen sorular, DEÜ’lü akademisyenler tarafından yanıtlandı.