DEÜ’den sürdürülebilirlikte küresel tırmanış

İngiltere merkezli QS Dünya Üniversite Sıralamaları: Sürdürülebilirlik 2023 raporu sonuçları yayınlandı. Araştırmada Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’deki devlet üniversiteleri sıralamasında 4’üncü olurken, genel sıralamada dünyada 451-500 aralığında yer aldı.

Türkiye’de araştırma üniversitesi unvanına sahip 20 üniversiteden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘Dünyada ilk 500’ hedefi çerçevesinde küresel tırmanışını sürdürüyor.

DEÜ, son olarak İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’ın (QS), 2023 yılı “Sürdürülebilirlik” listesinde Türkiye’deki devlet üniversiteleri sıralamasında 4’üncü olurken, genel sıralamada dünyada 451-500 aralığında yer aldı. QS, bu yıl ilk kez sürdürülebilirlik teması altında "Sosyal Etki" ve "Çevresel Etki" kategorilerine göre dünya üniversitelerini sıraladı. Genel sıralamaya dünyadan 700, Türkiye’den ise 11 üniversite girmeye hak kazanırken, köklü yükseköğretim kurumlarından DEÜ, listelerdeki başarısı ile güven tazeledi.

Sıralamada "Çevresel Etki" kategorisinde dünyada 446’ncı sırada bulunan DEÜ, bu kategoride Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında ilk beş içine girmeyi başardı. Çevresel etki alt metriklerinde de Türkiye genelinde üst sıralarda yer alan DEÜ, sürdürülebilir eğitimde dünyada ilk 400’e, "Sürdürülebilir Kurumlar" başlığında ise 189’uncu sırada yer alarak dünyada ilk 200’e girdi ve bu alanda yeni başarılara imza attı. "Sosyal Etki" kategorisinde ise dünyada 374’üncü sırada yer alan DEÜ, Türkiye’de bu kategoride 5’inci oldu. Asya üniversitelerinin yer aldığı bölgesel sıralamada ise DEÜ, 159 kurum arasında 81’inci sırada yer aldı.

"Uluslararasılaşma hedeflerimize hız verdik"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yayımlanan rapora ilişkin üniversitenin önemli bir başarı daha kaydettiğini belirterek, “Araştırma üniversitesi beratı almamızla birlikte sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve çevresel katkı alanlarında da çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın kentimize ve ülkemize sağlayacağı katkılara inanıyoruz. Bu bağlamda, 40’ıncı yılında akademik ve bilimsel çalışmalarına hız veren Üniversitemiz, ‘Dünyada ilk 500’ hedefi çerçevesinde önemli bir araştırmada daha güzel neticeler elde etti. Dünya genelinde sürdürülebilirlik ve çevre çalışmalarıyla ses getiren Üniversitemizin saygınlığını artıran hocalarımıza, başarıya katkı sunan mensuplarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.