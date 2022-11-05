DEÜ’den ’ses’ getirecek iş birliği

Topluma katkı sağlayan çalışmalarını sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Balçova Kaymakamlığı arasında, sağlık hizmetlerini kapsayan bir protokol imzalandı. İki kurum arasındaki iş birliği çerçevesinde, ilçede işitme kaybı farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve şikayeti olan vatandaşlara erken tanı ve cihazlamanın önemi anlatılacak.

Türkiye’nin köklü kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra topluma katkı sağlayan çalışmalarına da devam ediyor.

Son olarak DEÜ ile Balçova Kaymakamlığı arasında sağlık hizmetlerini kapsayan bir protokol imzalandı. DEÜ Rektörlük Binasında gerçekleşen imza törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp ve Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra proje heyeti temsilcileri katıldı. DEÜ’nün Balçova ilçesinde işitme kaybı farkındalığına yönelik çalışmalar yürüteceği protokol çerçevesinde, üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Odyometri Programına ve ilçedeki Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvuran 60 yaş ve üstü vatandaşlara “Duyarak Yaşlanıyorum, Sen De Beni Duyuyor Musun?” sloganıyla bilgilendirmelerde bulunulacak. Ayrıca DEÜ öğrencileri, işitme kaybı farkındalığına yönelik anket çalışması yapacak, şikayeti olan vatandaşlara ise öğretim üyeleri tarafından erken tanı ve cihazlamanın önemi anlatılacak. İki kurum arasındaki iş birliği sayesinde işitme kaybında erken tanının öneminin yanı sıra rehabilitasyonun katkısına yönelik farkındalığın oluşturulması sağlanacak.

Protokol töreninde konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp, yakın ilişki içerisinde oldukları Balçova Kaymakamlığı ile var olan iş birliklerini geliştirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Balçova’da yerleşkelerinin bulunduğunu ve DEÜ’lü öğrencilerin ilçede yoğun olarak yaşadığını ifade eden Demiralp, “Üniversitemizin temel görevleri arasında yer alan toplumsal katkıyı, yürüttüğümüz faaliyetlerin merkezine koyuyoruz. Balçova Kaymakamlığı ile yaptığımız protokolle ilçe sınırlarında yer alan 60 yaş ve üstü bireylere, işitme kaybı konusunda çeşitli bilgilendirmelerde bulunacağız. Protokolün hayata geçirilmesinde emek veren Balçova Kaymakamı Sayın Ahmet Hamdi Usta’ya, heyet temsilcilerine ve mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Balçova Kaymakamlığı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliklerini sürdürmenin memnuniyetini dile getiren Kaymakam Ahmet Hamdi Usta ise “DEÜ’den değerli hocalarımızla sürekli temas halindeyiz. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu çalışmaya da emek veren herkese teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol çerçevesinde ayrıca, işitme kaybı şikayeti olan vatandaşların talepleri doğrultusunda DEÜ SHMYO Odyometri Programında okuyan gönüllü 2’nci sınıf öğrencileri tarafından DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi İşitme-Konuşma-Denge Ünitesinin iletişim bilgileri verilerek gerekli yönlendirme ve bilgilendirilmeleri yapılacak.