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DEÜ’den oyun girişimcilerine destek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dijital oyun alanındaki girişim fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençlere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde kurulan BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi tarafından, BAMBU DOS Demo Day ekinliği gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, girişimci adaylarının oyun sektöründe ulusal ve uluslararası alanda ekonomik değer oluşturmaları için destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

İZMİR 10.01.2022, 12:39
DEÜ’den oyun girişimcilerine destek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dijital oyun alanındaki girişim fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençlere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde kurulan BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi tarafından, BAMBU DOS Demo Day ekinliği gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, girişimci adaylarının oyun sektöründe ulusal ve uluslararası alanda ekonomik değer oluşturmaları için destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Teknoloji ve yenilikçiliği ön planda tutan, katma değer ve istihdam oluşturacak projelere destek sağlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dijital oyun alanındaki girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) tarafından kurulan BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi de, dijital oyun alanında faaliyet gösteren girişimci adaylarına eğitim ve ticarileşme konusunda mentorluk desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda; Ruby Games, Masomo Gaming, VL Media firmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte oyun hızlandırma programı düzenledi. Program kapsamında; Hyper-Causal, Casual, Indie ve Bağımsız Oyun alanlarında programı tamamlayan ve oyun geliştirme aşamasında olan 39 kişinin oluşturduğu 10 ekip, BAMBU DOS Demo Day etkinliğinde sunumlarını Türkiye’de oyun sektörüne yön veren isimlerin yer aldığı jüri karşısında anlattı. DEÜ Rektörlüğü DESEM 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte ilk 3’e giren projeler, ticarileşme yolunda destek almaya kazandı.

Hotar: "Desteğimiz sürecek"

BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen faaliyetlerin, dijital oyun sektörünün büyümesinde önemli bir rol üstleneceğine inandıklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Türk oyun sektörünün son yıllarda hızla yükseldiğine şahit oluyor, dünya oyun pazarından daha çok pay alacağını düşünüyoruz. Son yıllarda yabancı oyun yatırımcılarının Türkiye’de oyun geliştiren firmalara yaptıkları yatırımlar bize bunun gerçekçi bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. 2023 yılında dijital oyun oynayanların sayısının 3 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Hızla büyüyen sektörden ülkemizin daha çok gelir elde etmesinin yolu ise girişimcilerin desteklenmesinden geçiyor. Biz de Dokuz Eylül Üniversitesi olarak sektöre adım atmak isteyen oyun geliştirici adaylarının iş fikirlerini olgunlaştırabilmesi için iş modeli oluşturmalarına ve hibe programlarından yararlanmalarına yardımcı oluyor; şirketleşme konusunda eğitim, danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyoruz. Etkinliğimize katılan girişimci adaylarımızı tebrik ediyor, oyun sektöründe ulusal ve uluslararası alanda ekonomik değer oluşturacaklarına inanıyoruz" dedi.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ise Dokuz Eylül Üniversitesinin araştırma üniversitesi olarak her alanda daha önemli hamleler yapmaya başlayacağını belirterek, “Bu noktada genç girişimcilerimizin de önemli katkıları olacak. Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinde daha yukarılara çıkmak için burada verilen emekler büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Bine yakın girişimciye destek

Etkinlikte söz alan DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Selim, iş fikirlerinin sürdürülebilir hale dönüşmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “DEPARK ve DETTO olarak üniversitemizin vizyonuna uygun olarak birçok faaliyet gerçekleştiriyor, girişimciliğe önem veriyoruz. Şimdiye kadar bine yakın girişimci adayına destek olduk. BİGGSİNERJİ programında ilk üç sıraya yerleştik. İzmir girişimcilik ekosisteminde önemli bir yer tutuyor. Şehir olarak genç girişimciliğin üst seviyelerde olduğu bir konumdayız. BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezimiz de bu alanda önemli işlere imza atıyor” açıklamasında bulundu.

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik de, küresel oyun sektörünün 2021 yılını 176 milyar dolar ciroyla kapattığını ifade etti. Özçelik, Türkiye’nin de bu pastadan payını artırmak için stratejik adımlar attığı belirterek, “DEPARK’ta 6 oyun firması var, 10 tane de ön kuluçka firmamız var. Hedefimiz 2022 yılında bunu ikiye katlamak. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’a, genç girişimcileri her zaman büyük bir samimiyetle desteklediği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Demo Day Etkinliği’nde Süheyla Uygur, İrem Er ve Murat Uğur’dan oluşan Thunder Game ekibi birinci, Bilgehan Erten ve Musahan Sever’den oluşan Team Big Bang ikinci, Kaan Karavar, Tolunay Karavar ve Kerim Hakan Sırrı’dan oluşan Furtle Game ekibi ise üçüncü oldu.

BAMBU DOS Demo Day ekinliğinin jürisi ise Türkiye’de dijital oyun sektörüne yön veren isimlerden oluştu. Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı ve Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek, Netmarble Oyun Tasarımcısı Altuğ Işığan, Ruby Game Studio Operasyon Direktörü Gökhan Sipahi, Masomo Gaming Ürün Müdürü Anıl Kiral, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Savaş Arslan, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Korkut Öztekin ve DEPARK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kökten Ulaş Birant, genç girişimcilerin projelerini titizlikle değerlendirdi.

Etkinlik sonunda DEPARK’ta faaliyetlerini sürdüren He Pack Studios oyun şirketinden Cihan Tutum ve Doruk Ayar, girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştı, genç girişimcilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

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