DEÜ’den kurtuluşa yakışan program

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü için bir dizi etkinlik hazırladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ismini İzmir’in ve ülkemizin bağımsızlığa kavuştuğu günden alan Dokuz Eylül Üniversitesinin fertleri olarak destansı zafere yakışır bir program hazırladıklarını söyledi.

Adını İzmir’in kurtuluşu ve Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesini simgeleyen şanlı günden alan Dokuz Eylül Üniversitesi, tarihi zaferin 99. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı etkinliklerle, İzmir’in ve yurdun düşman işgalinden kurtarıldığı günü coşku ve gururla kutlayacak. DEÜ’nün Kurtuluş Haftası etkinlikleri, 8 Eylül’de al bayrağımızın şanlı tarihinin anlatıldığı Türkiye’nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin kuruluş yıldönümü programı ile başlayacak. 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılacağı ’Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’nda ise İzmir’in kurtuluşundan günümüze kadar olan süreçte iki ülke arasındaki ilişkiler bilimsel bir bakış açışıyla ele alınacak. 9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek spor etkinlikleri de dört gün boyunca kurtuluş coşkusu yaşatacak.

Hafta boyu etkinlik

Etkinlikler, DEÜ’nün geçtiğimiz yıl Buca’da açtığı Türkiye’nin ilk milli bayrak müzesi olma özelliğini taşıyan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin kuruluş yıldönümü ile başlayacak. 8 Eylül’de gerçekleştirilecek ve şanlı Türk bayrağının tarihçesini anlatan önemli eserlerin yer aldığı müzenin kuruluş yıl dönümünde, 9 Eylül 1922 günü dünyaya mutlak zaferimizi ilan eden şehitlerimiz anılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılacağı 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ’Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’nda ise 9 Eylül 1922’de kazanılan zaferin ardından iki ülke arasında yaşanan tarihsel süreç, bilim insanlarının katılacağı oturumlarda bilimsel bir bakış açısıyla ele alınacak. DEÜ’nün ev sahipliğinde, Başkent Üniversitesinin katkıları ile düzenlenecek sempozyumda, politik ve askeri ilişkiler ile iki ülke arasındaki sorun alanları, kendi alanlarında uzman isimlerce tartışmaya açılacak. DEÜ ayrıca, 9-12 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği atletizm, yüzme, eskrim, paintball ve Off-Road etkinlikleri ile de kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını anacak. DEÜ Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek spor müsabakaları, üniversite mensuplarını ve vatandaşları bir araya getirecek.

"Gurur günümüz"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, "Kurtuluş Savaşı’nın sembol şehri güzel İzmir’imizde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle İzmir’in gururu gününü kutlayacak; yurdumuzu düşman işgalinden kurtaran, vatanı canlarından önde tutan şehitlerimizi anacağız. İsmini, İzmir’in ve ülkemizin bağımsızlığa kavuştuğu günden alan Dokuz Eylül Üniversitesinin fertleri olarak destansı zafere yakışır bir program hazırladık. Bu vesileyle üniversite mensuplarımızı ve vatandaşlarımızı bir araya getireceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını ve bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.