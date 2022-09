DEÜ’den İspanya çıkarması

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’na katılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), aralarında Kanada, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu 10 ülkenin üniversiteler ile akademik işbirliği ve değişim programlarını içeren protokollerin imzalanması için mutabakat sağladı. Fuarın verimli geçtiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararasılaşma misyonumuza uygun olarak tıp ve mühendislikten gastronomiye kadar birçok alanda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle işbirliği yapma kararı aldık. Araştırma üniversitemize gösterilen ilgi de bizi ayrıca memnun etti” diye konuştu.

Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’na katılan Dokuz Eylül Üniversitesi, aralarında dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarının da bulunduğu 11 ülkenin üniversiteleri ile akademik işbirliği ve değişim programlarını içeren protokollerin imzalanması için mutabakat sağladı. İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen ve 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda stant açan DEÜ; İspanya, Fransa, Macaristan, Litvanya, Almanya, Kanada, Singapur, Malezya, Güney Kore, Japonya ve İsveç’teki üniversiteler ile tıp, sağlık bilimleri, mühendislik, havacılık, işletme, turizm ve gastronomi alanlarında işbirliği kararı aldı. Fuarda, 90 ülkeden 6300’den fazla katılımcı yer alırken, Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Olgun Çiçek’in de hazır bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesinin standı ise yoğun ilgi gördü.

"İşbirliği yapmamız gerekiyor"

Fuar ve konferans boyunca araştırma üniversitelerinin gerek tanıtım gerekse yeni işbirliği noktasında önemli kazanımlar elde ettiğini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yapılan görüşmeler sayesinde küresel hedeflere ulaşmada mesafe kat ettiklerini söyledi. Türk bilim dünyasının ve üniversitelerinin görünürlüğünün artırılması amacıyla etkinliğe özel önem verdiklerini kaydeden Rektör Hotar, “Araştırma üniversitesi olarak ülkemizin yükseköğretimdeki politikalarını destekleyecek uluslararası çalışmalara önem veriyoruz. Dünyanın farklı noktalarında düzenlenen bilimsel etkinlik ve organizasyonlara katılıyor, yeni anlaşmalar ve hedeflerimizin gerçekleşmesini kolaylaştıracak görüşmeler yapıyoruz. Sonuçta, hem yerelden küresele uzanmak hem de akademik faaliyetlerimizin alan ve niteliğini artırmak için daha fazla işbirliği yapmamız gerekiyor. Rektörlüğümüz de EAIE etkinliğini bu noktada ele alıyor” dedi.

"Kaliteye odaklanmak"

Sürdürülebilir hedefleri ortaya koymanın Türkiye’nin küresel rekabette elini daha da güçlendireceğini ifade eden Rektör Hotar, şöyle konuştu: “Bunu başarmanın yolu ise öğretim ve araştırma faaliyetleri ile kamu hizmetlerinde kaliteye odaklanmaktan geçiyor. Dolayısıyla biz de yeni anlaşmalara yapmaya, dünya sıralamalarında yer alan üniversitelerle diyalog kurmaya özen gösteriyoruz. Buradaki gayretlerimizin üniversitemiz ve ülkemiz için öneminin de farkındayız. Bu yüzden öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarından ortak araştırma projelerine kadar birçok hususu, işbirliklerimize dahil etmeye çalışıyoruz.” DEÜ’nün de dahil olduğu uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın yetkilileriyle görüştüklerini ifade eden Rektör Hotar, “Böylece, önümüzdeki süreci daha etkin ve verimli kullanabileceğimiz iletişimi kurduk. Ortak neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Kurum temsilcileri ile üniversitemizin ziyaret edilmesi noktasında ise fikir birliğine vardık” dedi.

Yurt dışı tecrübesi

Fuarda Kanada’daki üniversitelerin tanıtım toplantısına katıldıkları bilgisini de veren Rektör Hotar, “Burada, Mount Allison Üniversitesi ile havacılık, Queen’s Üniversitesi ile öğrenci/öğretim üyesi değişimi konusunda mutabakata vardık. Sonuçta Kanada, yükseköğretim alanında dünyanın en gözde ülkelerinden bir tanesi ve biz de mensuplarımızın buradaki akademik çalışmalara katılmasını ve tecrübelerini artırmasını arzuluyoruz. Yine, Asya’nın yükselen yıldızı ve dost ülke Güney Kore’den National Institute for International Education ve Korea Advanced Institute of Science and Technology ile araştırma ve değişim programları, Japonya’dan Teikyo Üniversity ile de başta yabancı dil olmak üzere farklı alanlarda işbirliği protokolü üzerine görüştük” ifadesinde bulundu.

"Bir uçtan bir uca dünya"

İkili görüşmelerin bunlarla sınırlı kalmadığını sözlerine ekleyen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuarda, Almanya’dan Medical School Berlin (MSB) ve İsveç’den UMEA Universitet ile tıp, Fransa’dan Ecole Nationale Genieurs De Brest (ENIB) ile de mühendislik alanında işbirliği olanaklarını ele aldık. ENIB ile lisansüstü eğitim ve staj konularında da mutabık kalırken, Macaristan’dan University of PECS ile öğrenci/öğretim elemanı değişimi alanlarına odaklandık. Geldiğimiz noktada, PECS ile uluslararası akademik etkinlik düzenlemeye de karar verdik. Singapur’dan National University of Singapore (NUS) ve Malezya’dan Universiti Putra ile genel işbirliği konusunda mutabık kaldık. Litvanya’dan Riga Teknik Üniversitesi ile de işbirliği protokolünün yapılması yönünde prensip kararına vardık. İspanya’daki Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomi ile de üniversitemizin ilgili bölümleri arasında işbirliği protokolü imzalanması için ön görüşmeler yaptık. Bir anlamda dünyayı bir uçtan bir uca işbirlikleri ile kucaklamış olduk."

Yoğun görüşme trafiği

Fuarda, EAIE Başkanı Michelle Stewart ile bir araya geldiklerini vurgulayan Rektör Hotar, “Bu görüşmede, üniversitemizi anlatarak Stewart’ı ülkemize davet ettik. Yine Katalonya Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı (AQU) Başkanı Jaume Valls-Pasola ile ofisinde görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine bağlı 12 yerel üniversite ile yükseköğretimdeki kalite süreçleri hakkında bilgisini paylaşan Sayın Valls-Pasola, DEÜ ile Katalonya üniversiteleri arasında diyalog ve bağlantılar için destek sözü verdi. Elbette, bu olumlu ortam ve üniversitemizin ilgi görmesi de bizi memnun etti” diye konuştu.

Türk diplomatları ziyaret

Etkinlik sebebiyle gittikleri İspanya’da Türk diplomatları da ziyaret ettiklerini hatırlatan Rektör Hotar, “EAIE fuarının ardından Madrid Büyükelçimiz Burak Akçapar ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik ilişkiler ile akademik işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yine Barselona Başkonsolosumuz Selen Evcit ile de görüşme imkânımız oldu. Ülkemizi başarıyla temsil eden büyükelçimize ve başkonsolosumuza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettik. Önümüzdeki dönemde de üniversitemizi tanıtıcı uluslararası organizasyonlara katılmaya, yeni işbirlikleri oluşturmaya devam edeceğiz. Üniversitemizi İspanya’da başarıyla temsil eden mensuplarımıza, bilim dünyasını temsilcilerine ve ziyaretçilere teşekkür ediyoruz" dedi.