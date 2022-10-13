DEÜ’den bilinçli veli, sağlıklı çocuk hamlesi

Halk sağlığının korunması amacıyla yaptığı çalışmalar ve farkındalık faaliyetleriyle dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Balçova Kaymakamlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, "Dişlerimiz Yaşam Boyu Bizimle Olsun" projesinin ikinci adımı uygulamaya konuldu. Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Akademik ve bilimsel faaliyetlerine ara vermeden devam eden Türkiye’nin köklü kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), halk sağlığının korunması amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çekiyor. Nisan 2022’de DEÜ, Balçova Kaymakamlığı ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen "Dişlerimiz Yaşam Boyu Bizimle Olsun" projesinin ikinci ayağı olan veli bilgilendirme toplantılarının ilki, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte veliler; çocuklarda diş sağlığı, diş kaybı, diş hekimi korkusu ve öğrenilmiş bir duygu olan bu korkunun özenli bir çalışma ile yerini ilgi ve meraka bırakacağı konusunda bilgilendirildi.

Balçova’nın İzmir’in en güzel ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi ile içinde yer alan Diş Hekimliği Fakültesinin Balçova’ya büyük bir değer kattığını belirterek, "Hepimiz biliyoruz çocukluktan beri dişçilik, diş hekimi bizim korkarak yaklaştığımız, gitmekten çekindiğimiz dolayısıyla önleyici diş hekimliğini yapamadığımız için ileriki yaşlarda çok büyük sorunlarla karşılaştığımız bir sorun. İşte biz de küçük yaştaki çocuklarımızı bu korkudan uzaklaştırmak için Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde iş birliği içerisinde projeye başladık. Proje sayesinde önümüzdeki dört senede Balçova’da okula başlayıp diş eğitiminden geçmemiş öğrencimiz kalmayacak" dedi.

Bin 268 öğrenci eğitilecek

Projeye başlama amaçlarının, çocuklarda bulunan diş muayenesi korkusu algısını kırarak onları diş sağlığı, diş hekimi ve diş taraması kavramlarına alıştırmak olduğunu belirten DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Erten Can, "653’ü birinci sınıf, 615’i beşinci sınıf olmak üzere bu sene toplam bin 268 öğrenci diş sağlığı konusunda eğitilecek. Biz üniversite olarak diş hekimliği konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Biliyorsunuz ki üniversiteler toplumla iç içe olduklarında asıl eğitimi gerçekleştirmiş oluyorlar. Biz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimiz ile öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğin Diş Hekimleri olarak yetiştiriyoruz; ancak asıl olan bu mesleği topluma da yararlı bir şekilde götürmektir. Bu bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Korkunun öğrenilen bir duygu olduğunun altını çizen Dekan Yardımcısı Erten, "Hiç kimse köpek korkusu ya da diş muayenesi korkusu ile dünyaya gelmez. Çocuk, mutlaka aileden ya da arkadaşlarından bir şeyler duymuştur. Bizler öğrencilerimiz ile beraber her perşembe okullara giderek diş muayenesinin ya da diş çekiminin korkulacak bir durum olmadığını onlara eğitici oyunlarla gösteriyoruz. Bununla da kalmıyoruz. DEÜ Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan ’Dişlerin Dünyasına Yolculuk’ adlı tiyatro oyunu ile de çocuklarımızın sahip olduğu korkunun yerini sahnede merak duygusuna bırakmasını sağlıyoruz. Oyun sonunda çocuklar ilgiyle takip ettikleri tiyatromuzun devam etmesini, tekrar oynanmasını istiyorlar. Bu eğitim-öğretim yılında da tiyatromuzu iki kez daha sahneye koymayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Etkinliğin sonunda velilerin de interaktif olarak katılım sağladığı soru cevap bölümünde, çocuk ve erişkinlerdeki diş sağlığı, diş sorunları, önleyici faaliyetler hakkındaki sorular yanıtlandı.