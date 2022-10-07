DEÜ’den bilim çınarlarına ahde vefa

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kurulu toplantısı yapıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından, DEÜ’ye ve bilim dünyasına uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Adnan Gülerman, Prof. Dr. Fevzi Demir ve Prof. Dr. Fikret Sönmez’in isimleri verilen İİBF’deki seminer salonlarının açılışı yapıldı.

Temelleri 1944 yılında atılmış köklü bir gelenekten gelen DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yedi akademik biriminden biri olan çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölüm kurulu toplantısı yapıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar başkanlığında, DEÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Avni Egeli, DEÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özlem Çakır, fakülte öğretim üyeleri ve İİBF’den emekli akademisyenlerin katıldığı kurul toplantısında, yeni akademik yıl eğitim-öğretim programı, gelecek dönem vizyonu ve mezun üniversite mensuplarının farklı sektörlerde başarılı çalışmalarını kapsayan projeleri değerlendirildi.

İİBF bölümlerinin önemi artıyor

Toplantıda konuşan Rektör Hotar, fark sağlayan eğitim anlayışı ile DEÜ İİBF bölümlerinin artan önemine dikkat çekerek “Üniversitemiz, köklü geçmişi ve kendi gelenekleri ile ülkemizin en seçkin üniversiteleri arasında yer alıyor. Alanında yetkin, geniş eğitim kadromuz ile iktisadi ve idari bilimler fakültemiz, yurt genelinde öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümleri bünyesinde barındırıyor. Giderek artan önemi ve tam doluluk ile eğitim-öğretime devam eden İİBF bölümlerimiz, İzmir’e ve bilim dünyasına değer katmaya devam edecek” diye konuştu.

İsimleri İİBF salonlarına verildi

Kurul toplantısının ardından, fakülteye uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Adnan Gülerman, Prof. Dr. Fevzi Demir ve Prof. Dr. Fikret Sönmez’in isimleri verilen İİBF’deki seminer salonlarının açılışı yapıldı. Gülerman, Demir ve Sönmez’e DEÜ’ye katkıları için teşekkür eden Rektör Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak birçok ilki ve yeniliği, ülkemize, kentimize ve bilim dünyamıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bilgi birikimlerini uzun yıllar öğrencilere aktararak bilimin yayılmasına, ülkemizin gelişimine katkı sunan Prof. Dr. Adnan Gülerman, Prof. Dr. Fevzi Demir ve Prof. Dr. Fikret Sönmez hocalarımıza, bunca yıllık emekleri, eğitime katkıları için minnettarız. Onlara bir ahde vefa örneği olarak isimlerini İİBF içinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde oluşturduğumuz seminer salonlarına verdik. Kıymetli hocalarımıza sağlık diliyor, İİBF Ailesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.