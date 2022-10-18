DEÜ’deki çalıştayda iklim değişikliğine dikkat çekildi

Geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), denizcilik sektörünün sorunlarına ve iklim değişikliğine dikkat çeken “Kutuplarda Seyir Yapan Gemi Adamlarının Eğiticilerinin Eğitimi” çalıştayına ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, iklim değişikliğine bağlı etkenler yüzünden kutup sularında seyreden gemilerin ve mürettebatının emniyetli, güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde seyir yapabilmelerini sağlayacak konular ele alındı.

Ülkemizde denizcilik eğitimi alanında öncü kurumlardan olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi ev sahipliğinde, Dünya Denizcilik Örgütü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü iş birliğinde “Kutuplarda Seyir Yapan Gemi Adamlarının Eğiticilerinin Eğitimi” çalıştayı yapıldı. DEÜ Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonunda yapılan çalıştaya; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim, IMO Deniz Emniyeti Birimi Teknik Görevlisi Milton Baron Perico, Denizcilik Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Özer Özbey, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

16 ülkeden 34 katılımcı

16 farklı ülkeden 34 katılımcı ve eğitmen ile çevrim içi ve yüz yüze olarak yapılan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, son zamanlarda iklim değişikliğine bağlı etkenler yüzünden kutup sularında seyreden gemilerin ve mürettebatının emniyetli, güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde seyir yapabilmelerini sağlayacak konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Deveci, “Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliğinin üyesi olan fakültemiz, denizcilik ve lojistik alanında farklı disiplinlerde bilimsel araştırmalar gerçekleştirmenin yanı sıra sektöre ve topluma yönelik projeler ve etkinlikler de planlamaktadır. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde fakültemizi tercihinden dolayı hem Uluslararası Denizcilik Örgütü hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Denizcilik Genel Müdürlüğüne şükranlarımızı ifade etmek isterim; ayrıca çalıştaya katkılarından, liderlik ve desteklerinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar Hocamıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Deveci’nin ardından diğer çalıştay katılımcıları da denizcilik alanında yaptıkları sunum ve anlatımları ile Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri çalışmaları, küresel ısınmaya bağlı kutup sularında yeni rota arayışları, kutup bölgesinde seyreden mürettebatın kötü hava koşullarına ve iletişim aksaklıklarına bağlı sorunları, denizciliği bekleyen riskler ve çözüm yolları konularında bilgilendirmelerde bulundu.