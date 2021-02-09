DEÜ’de tıbbi kozmetoloji kliniği açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hizmete açılan Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Kliniğinde, pandemi koşullarına uygun ortamlarda ileri teknoloji ile uygulamalar gerçekleştiriliyor. Uzman dermotoloji hekimlerince gerçekleştirilen uygulamalarla tıbbi tedaviler destekleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dermotoli Anabilim Dalı Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji kliniği hizmet vermeye başladı. Klinikte kullanılan ileri teknoloji cihazlarla cilt bakımlarının kombine edildiği yöntemlerle uzman hekimler tarafından tıbbi tedaviler uygulanıyor. Pandemi koşullarına uygun ortamlarda cilt bakımı, kimyasal peeling, dermapen uygulaması, botoks, PRP, mezoterapi ve dolgu uygulamaları güvenle gerçekleştiriliyor. Klinikte, aynı zamanda dermatoloji asistanlarına da uygulamalı eğitim veriliyor.

Tıbbi uygulamalar

Tıbbi estetik ve kozmetoloji uygulamalarının uygun ortamlarda yapılmasının önemine dikkat çeken Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, “Bu birimimizde tıbbi estetik ve kozmetik uygulamalarla tıbbi tedavileri destekliyoruz. Örneğin; yaşlanmanın geciktirilmesi, saç dökülmeleri, aşırı terleme ve sivilce tedavilerinde kullanılabiliyor. Batulunium toksin uygulaması ise aşırı terleme ve ciltteki kırışık gidermede kullanıyor” dedi.

Hekimler tarafından uygulanmalı

Dermatoloji uzmanı hekimlerin bu yöntemin eğitimini almasının önemli olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, “Bu yöntemlerin hastane ortamında uzman hekimlerce yapılması çok önemli. Çünkü merdiven altı tabir edilen yerlerde yapılan uygulamalar komplikasyonlara neden oluyor. Burada, dünyada tedavi olarak kabul görmüş, bilimsel çalışmalarla literatüre girmiş uygulamaları yapacağız. Aynı zamanda dermatoloji asistanlarına uygulamalı eğitim veriyoruz” diye konuştu.