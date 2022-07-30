DEÜ’de tedavi gören çocuklar meyve bahçesinde moral buldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde yer alan meyve bahçesinde koklear implantlı çocuk hastalar için düzenlenen moral etkinliğine katıldı. Rektör Hotar, “Gönül bahçemizden ağırladığımız ve geleceğimizi emanet edeceğimiz canımız çocuklarımızın her zaman yanındayız. Evlatlarımıza acil şifalar diliyor, onları çok seviyoruz” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı İşitme Konuşma Denge Ünitesi ve SHMYO Odyometri Programı, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde yer alan meyve bahçesinde koklear implantlı çocuk hastalar için moral etkinliği düzenledi. DEÜ üst yönetimi, akademisyenler ve idari personelin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte keyifli bir gün geçiren çocuklar, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’la birlikte dalından meyve topladı, topladıkları ürünlerden reçel yapmayı öğrendi. Tedavisi devam eden çocukların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Hotar, onlara üretmenin ve toprağa sahip çıkmanın önemini anlattı. Rektör Hotar’ın DEÜ Teknik Atölyeler tarafından hazırlanan ahşap puzzleları hediye ettikleri çocuklar, aileleriyle birlikte moral buldu.

“Çocuklarımız için seferber oluyoruz”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde hayata geçirdikleri meyve bahçesinde düzenledikleri moral etkinliklerini geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, “15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkemize kazandırdığımız meyve bahçesinde çocuklarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tedavi süreci devam eden miniklerimize ve ailelerine moral olduk. Onlarla birlikte erik ve armut ağaçlarından meyve topladık, sağlıklı reçel nasıl yapılır onu öğrendik. Onlara üretmenin ve toprağın ne kadar değerli olduğunu anlattık” dedi.

Rektör Hotar gerçekleştirdikleri etkinlikle doğanın iyileştirici gücüne inanarak çocukların tedavi süreçlerine olumlu etki sağlamak istediklerini belirterek, “Çocuklarımızın sağlıklarına kavuşması için uluslararası standartlarda hizmet veren Araştırma Uygulama Hastanemizde her türlü imkânı seferber etmiş durumdayız. Gönül bahçemizden ağırladığımız ve geleceğimizi emanet edeceğimiz canımız çocuklarımızın her zaman yanındayız. Evlatlarımıza acil şifalar diliyor, onları çok seviyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte çocuklara, ailelerine ve üniversite mensuplarına lokma ikramı da yapıldı. 8 yaşındaki Seray Kurt ise okuduğu 19 Mayıs temalı şiiriyle etkinliğe katılanlardan büyük alkış aldı.

DEÜ meyve bahçesi

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde konumlandırdığı meyve bahçesinde erikten elmaya, şeftaliden armuda kadar birçok ürün yetiştiriliyor. DEÜ’nün yeşil kampüs hedefleri doğrultusunda büyük özenle yetiştirilen meyve ağaçlarından elde edilen ürünler, başta çocuklar olmak üzere DEÜ’de tedavi gören hastalarla paylaşılıyor. DEÜ, yıl içinde meyve bahçesinde düzenlediği etkinliklerle hastanede tedavisi devam eden çocuklar ve ailelerine moral aşılıyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da meyve bahçesiyle özel olarak ilgileniyor. Rektör Hotar, belirli aralıklarla meyve bahçesini ziyaret ederek budama, sulama, ilaçlama gibi bakım faaliyetlerini yerinde inceliyor.