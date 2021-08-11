DEÜ’de ortak mezuniyet heyecanı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2020-2021 akademik yılında, bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrenciler için ortak mezuniyet töreni düzenlendi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, mezun öğrencilere seslenerek, “Büyük ailemizi layıkıyla temsil edeceğinize inanıyoruz. Biz, her zaman buradayız; iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızdayız” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2020-2021 akademik yılı için ortak mezuniyet töreni düzenledi. DEÜ Sabancı Kültür Sarayında gerçekleştirilen mezuniyet töreni, üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından dereceyle mezun olan öğrencilerin katılımıyla yapıldı. DEÜ Devlet Konservatuarı öğrencilerinin bale gösterisi eşliğinde gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle başlayan mezuniyet töreni, üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Covid-19 tedbirleriyle yapılan törende, dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve belgeleri eğitim gördükleri bölümlerin hocaları tarafından verildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk bilim dünyasının saygın markalarından olan Dokuz Eylül Üniversitesinin Türkiye’ye, İzmir’e ve bilim dünyasına yeni mezunlarıyla hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, mezun olan öğrencileri kariyerlerinde yeni bir yolculuğa uğurlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Üniversitemiz, akademik ve kamusal faaliyetleriyle milletimizin ve insanlığın selameti için çalışıyor. Kuruluşunun 39’ncu yılını kutlayan büyük ailemizin başarısı, özünde yetiştirdiği ve mezun ettiği mensuplarının varlığına dayanıyor. Çünkü onlar, üstlendikleri sorumluluk, gösterdikleri gayret ve ürettikleri değerlerle kurumumuza ve ülkemizin geleceğine güç veriyorlar” dedi.

Rektörlük olarak her zaman daha iyisi ve daha fazlası için çalıştıklarını belirten Rektör Hotar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana öğretim ve araştırma faaliyetlerimizin niteliğini artırmaya, kamu hizmetlerimizin standartlarını yükseltmeye özen gösterdik. Küresel korona virüsü pandemisinin getirdiği şartlara rağmen, çalıştık, çabaladık. Kararlılığımızın sonucu olarak, birçok ilklere ve yeniliklere imza attık. Gerçekleştirdiğimiz yatırımları, mensuplarımızla birlikte, öğrencilerimiz ve milletimiz için yaptık” diye konuştu.

"Zamanınızı iyi kullanın; inandığınız yolda dostlarınızla birlikte yürümekten geri kalmayın"

Kariyer yolculukları öncesinde mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilere seslenen Hotar, “Sevgili gençler, diplomalarınızı ve belgelerinizi de aldınız; esas mesele, bundan sonra neler yapacağınız. Bu süreçte hedeflerinizi gerçekleştirmek kadar, kişiliğinizi ve becerilerinizi de geliştirmeye dikkat edin. Zamanınızı iyi kullanın; inandığınız yolda dostlarınızla birlikte yürümekten geri kalmayın. Küresel pandeminin getirdiği olumsuzlukları farklı noktalarda yaşayanlarınız oldu. Üniversitemizin ortamından bir süre uzak kaldınız. Bunu biliyoruz; fakat yine de büyük düşünmekte fayda vardır. İlk adımı atmak, sonuca ulaşmaktan çoğu zaman daha önemlidir” dedi.

Mezun öğrencilere ‘önce vicdanınızı ve sonra mantığınızın sesini dinleyin’ çağrısı yapan Hotar, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; aziz milletimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi ve sizi bugünlere getiren insanları unutmayın. Rektör Hocanız olarak ben, büyük ailemizi layıkıyla temsil edeceğinize inanıyorum. Biz, her zaman buradayız; iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızdayız. Sizleri seviyoruz, beklentimizin büyük olduğunu da bilmenizi arzuluyoruz. Yolunuz, bahtınız ve gönlünüz açık olsun” diye konuştu. Öğrencilerin başarısında ailelerinin de büyük katkısı olduğunu ifade eden Hotar, emekleri için kendilerine teşekkür etti.

Ortak mezuniyet töreninde öğrenciler adına konuşma yapan Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü birincisi Melisa Kaya da, kendilerini yetiştiren ailelerine ve hocalarına minnettar olduklarını belirterek, “DEÜ’den mezun olan öğrenciler olarak kariyerimizde de en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve mezun öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.