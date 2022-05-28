DEÜ’de bahar şenlikleri unutulmaz konserle başladı

Büyük bir coşkuya sahne olacak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bahar Şenlikleri, Hava Eğitim Komutanlığı Bandosunun DEÜ Denizcilik Fakültesinde verdiği konserle başladı. Dünyaca ünlü eserleri seslendiren orkestra, iki büyük halk ozanı Aşık Veysel ve Neşet Ertaş’ın da eserlerine yer verdi.

Bu sene 40. yılını kutlayan Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) Bahar Şenlikleri çerçevesinde, Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu konser verdi. DEÜ Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen dinletiye, üniversite mensupları büyük ilgi gösterdi. Konserde DEÜ mensuplarına büyük bir coşku yaşatan Hava Eğitim Komutanlığı Bandosunun icra ettiği eserlere, öğrenciler de katılmayı ihmal etmedi. Türk ve dünya müziklerinin en güzel örneklerini sanatseverlerle buluşturan Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu, repertuvarında iki büyük halk ozanı Aşık Veysel ve Neşet Ertaş’ın eserlerine de yer verdi. Binbaşı İsmail Hakkı Burdurlu ve Yüzbaşı Ahmet Kerim Acar’ın orkestra şefliğini üstlendiği konser izleyenlerden büyük alkış aldı.

Konserin Orkestra Şefi Binbaşı İsmail Hakkı Burdurlu, Dokuz Eylül Üniversitesinde olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Hava Eğitim Komutanımız Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun himayelerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Bahar Şenliklerine davet edildik. Destek sağlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar başta olmak üzere, üniversitenin akademisyen ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yaşadığımız bu güzel coğrafyada birçok şeyden pandemi nedeniyle mahrum kaldık. Sizlerle birlikte olmak bizler için gerçekten çok heyecan verici. Bu konserin diğer önemli bir tarafı da orkestramızın içinde lisans seviyesinde, doktora seviyesinde Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi olmuş ve halen okuyan isimlerin yer alması. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

DEÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Eser’in Orkestra Şefi Binbaşı İsmail Hakkı Burdurlu’ya plaket verdiği konser, alkışlarla sona erdi.