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DEÜ’de 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 102. kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarında coşkuyla kutlandı. Halk oyunları, dans gösterileri ve şiir dinletilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte öğrencilerin bayram sevincine ortak olan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemiz, yükseköğretim faaliyetlerimizin yanı sıra temel eğitim düzeyinde de eğitim veriyor; çocuklarımızın aklın ve bilimin ışığında bilinçli bireyler olarak yol almalarını sağlıyor” diye konuştu.

İZMİR 24.04.2022, 09:54
DEÜ’de 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 102. kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarında coşkuyla kutlandı. Halk oyunları, dans gösterileri ve şiir dinletilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte öğrencilerin bayram sevincine ortak olan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemiz, yükseköğretim faaliyetlerimizin yanı sıra temel eğitim düzeyinde de eğitim veriyor; çocuklarımızın aklın ve bilimin ışığında bilinçli bireyler olarak yol almalarını sağlıyor” diye konuştu.

DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri, TBMM’nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi amfi tiyatroda düzenlenen etkinliğe DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite mensupları, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende, DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri çeşitli gösteriler sunarak bayram sevincini doyasıya yaşarken, minik öğrencilerin 23 Nisan temalı şarkıları ile başlayan etkinlikte, ana sınıfı öğrencilerinin halk oyunu gösterileri büyük alkış aldı. 2. sınıf öğrencilerinin şiir korosu dinletisiyle devam eden programda, 1. sınıf öğrencileri ise Gazi Mustafa Atatürk’ün en sevdiği danslardan olan vals gösterisinde hünerlerini sergiledi. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin müzik korosuyla renk kattığı 23 Nisan kutlamalarında minik öğrenciler, Atatürk’ün sözlerini yabancı dilde seslendirdi. 23 Nisan temalı şiir ve resim yarışmasında ödül alan öğrencilerin belgelerini ise DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar verdi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, törende yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve öneminin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek “Bugün, sizin gününüzdür. Bayrağımızı gururla dalgalandırma günüdür. Bugün, milletimize şükran duyacağımız, kahramanlarımızı hatırlayacağımız gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamını bilmeniz ve sizlerde yaşattığı tebessüm, aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler için en büyük hediyedir” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesinin Türk milletinin ve insanlığın geleceğine hizmet ettiğini belirten Rektör Hotar, “Araştırma üniversitemiz, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan; milletine, devletine ve bayrağına bağlı kuşaklar yetiştiren yükseköğretim kurumu olarak görevini sürdürüyor. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünde yaşadığımız heyecanı evlatlarımızın şiirlerinde, şarkılarında ve gözlerinde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversite olarak yükseköğretim faaliyetlerimizin yanı sıra temel eğitim düzeyinde de eğitim veriyor; çocuklarımızın aklın ve bilimin ışığında bilinçli bireyler olarak yol almalarını sağlıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Şehitlerimizi minnetle yâd ediyoruz”

Rektör Hotar, 23 Nisan 1920’de milli egemenliğin vücut bulduğunu ve geçmişten gelen mirası yüreklerinde yaşattıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Bizler, aziz milletimizin kutlu mücadelesine sahip çıkmaya, çocuklarımıza 23 Nisan’ı ve bizi bugüne getiren değerlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bugün kutlama yapmak kadar hatırlamak ve minnet duymak zamanıdır. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve cumhuriyetimizin kurulmasına öncülük eden, bugünü bayram olarak çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."

"Her çocuk ülkesinin renginde açar"

Törende öğrencilere seslenen DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları Müdürü Güzin Gül Yurtsever ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği herkese ‘çocuk’ diye seslendiğini hatırlatarak “Çocuk olmak özeldir. Her çocuk ülkesinin renginde açar. Vatanınızı ve değerlerinizi koruyun, başarılarınızla atalarınızı onurlandırın” dedi. Öğretmenler adına konuşma yapan ana sınıfı öğretmeni Özlem Kurt da çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. 23 Nisan coşkusunun ailelerin katılımıyla yaşandığı etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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