DEÜ’de 118 milyon liralık yatırımın temeli atıldı

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ), 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi içinde yükselecek olan yeni yemekhane binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. 14 bin 480 metrekare alanda yer alacak proje; öğrencilerin, akademik ve idari personelin hizmetine sunulacak. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün yatırımları ile Balçova’nın bir sağlık ekosistemine dönüştürüldüğünün altını çizerek, “Yaklaşık 118 milyon Türk lirası maliyetle modern standartlardaki yemekhanemiz tamamlandığında, aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek” dedi.

DEÜ, İzmir’in dört yanına yayılan yerleşkelerinde yatırım atağını sürdürüyor. Üniversitenin Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi içinde yükselecek olan yeni yemekhane binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Beton mikserinin butonuna basılarak ilk harcın temele döküldüğü törene; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin de yer aldığı Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde öğrencilerin, akademik ve idari personelin hizmetine sunulması hedeflenen proje, 14 bin 480 metrekare alan üzerinde yer alacak. Temel atma töreninde katılımcılara hitaben konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün Balçova’daki yatırımları ile ilçeyi bir sağlık ekosistemine dönüştürdüğünü belirterek, “Bu durumun bir sonucu olarak ilçeye sağladığımız katma değerin ve faydanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin sağlık alanındaki markası olarak bu alanda önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 118 milyon Türk lirası maliyetle modern standartlardaki yemekhanemiz tamamlandığında, aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek” diye konuştu.

Çok amaçlı proje

DEÜ’nün şehir üniversitesi misyonu ile İzmir’in dört bir yanında yükseköğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Rektör Hotar, şöyle konuştu: “3 büyük kampüs, 18 fakülteye sahibiz. ’Büyük ailemiz’ dediğimiz üniversitemizin ihtiyaçları için projeler üretip bir bir hayata geçiriyoruz. Üniversitemizin araştırma üniversitesi olması, kurumsal akreditasyon alması, ulusal ve uluslararası araştırmalardaki yükselişi; ailemizin bütün olarak gayretinin bir sonucu. Bugün temelini atmak için bir araya geldiğimiz projemiz, sadece yemekhane olarak tasarlanmadı. Bodrum, zemin ve dört kattan oluşan bir yapı. İçinde hem sıcak/soğuk mutfağı hem yemekhane olacak. Hizmet bölümünde ise bir alakart restoran planlanıyor. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerimizin de katkısı ile süreç içinde dünya mutfakları uygulamaları ve özel etkinlikler de düzenlenecek."

2025 yılı içinde hazır olacak

Rektör Hotar, açıklamalarının devamında şunları kaydetti: “Günümüzün son teknolojisi ile çağdaş standartlarda desteklenecek olan yemekhanemizi yaklaşık 900 günde tamamlamayı planlıyoruz. Bu projemizi devletimizin desteği ile hayata geçiriyoruz. Ancak Aliağa’daki Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi gibi yapımı süren bazı projelerimiz için bağışçılarımıza destek çağrısını yenilemek istiyorum. Şimdiden projemizin hem güzel şehrimiz İzmir’e hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katkıları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

DEÜ’ye teşekkür

Törende konuşan Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ise Dokuz Eylül Üniversitesinin bölgeye sağladığı katma değere dikkat çekerek “Görevde bulunduğum süre içinde Dokuz Eylül Üniversitemizin ilçedeki yatırımlarını birebir gözlemleyen biriyim. Üniversitenin bir yerleşkesinin de Balçova’da olması, ilçemiz adına çok büyük bir değer. Bu artı değerden dolayı son derece mutluyum. Tabii ki bunda Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın katkıları çok değerli. Çabalarından dolayı kendisine ve katkısı olanlara ilçem adına teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.