DEÜ ve EBYÜ güçlerini birleştirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) arasında akademik, sosyal ve kültürel iş birliklerini içeren protokol imzalandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, her iki üniversitenin akademisyenlerinin yapacağı çalışmaların, ülkemize ve milletimize faydalı sonuçlar ortaya çıkaracağını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı heyetinin, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’i ziyareti sırasında resmiyete dökülen protokol, akademik ve bilimsel faaliyetlerin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetleri de içeriyor. Protokol kapsamında ilk olarak DEÜ’lü öğrenciler, Erzincan Kayak Merkezi’nde Kayak Milli Takım Antrenörü ve EBYÜ Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Budak ve ekibinden kayak eğitimi alırken, protokolün yeni iş birlikleriyle geliştirileceği vurgulandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında imzalanan protokolün; akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Rektör Hotar, “Üniversitemiz ve EBYÜ arasında imzalanan protokolün, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarımızın gerçekleştireceği çalışmalarla sosyal ve kültürel anlamda güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Her iki üniversitenin akademisyenlerinin ortaya koyacağı bilimsel, akademik ve sosyal faaliyetlerle; öğrencilerimize, ülkemize ve milletimize faydalı işlere imza atacaklarını düşünüyorum. Bilimsel tecrübelerimizi, bilgi ve birikimimizi paylaşacağımız protokolle iki üniversite arasındaki ilişkileri en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Heyetimizi Erzincan’da misafir eden EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent hocamıza ve kardeş üniversitemizin mensuplarına teşekkür ediyoruz” dedi.

EBYU Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Dokuz Eylül Üniversitesi ile yaklaşık üç yıl önce kardeş üniversite olduklarını belirtti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkürlerini ileten Levent, iki üniversite arasında yapılacak iş birliklerinin sosyal ve kültürel anlamda Erzincan’a ve EBYU’ya büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olduğunu belirten Rektör Levent, DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DEÜ SKS Genel Koordinatörü Kerem Barkul ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat’ın da hazır bulunduğu ziyarette kardeş iki üniversitenin birlikte gerçekleştirebileceği etkinlikler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.