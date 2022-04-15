DEÜ ve Buca Kaymakamlığından işbirliği protokolü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Buca Kaymakamlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde DEÜ, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan öğrencilere yönelik eğitimler ve sosyal projeler gerçekleştirecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, projenin hayırlı olmasını dileyerek “Üniversitemizin faaliyetlerinden sadece öğrencilerimizin değil, bulunduğumuz şehrin, hatta tüm insanlığın faydalanmasını istiyor; bütün çalışmalarımızı üniversitemizin toplumla daha çok bütünleşeceği şekilde yürütüyoruz” dedi.

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini aralıksız sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi, toplumsal katkı sağlayan çalışmalarına da devam ediyor. Buca Kaymakamlığı ile işbirliği protokolü imzalayan Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan öğrencilere yönelik eğitimler ve sosyal projeler gerçekleştirecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’in imzaladığı protokolle DEÜ’lü öğrenciler, Buca’da Milli Eğitim’e bağlı okullarda okuyan çocuklarla bir araya gelecek.

"Çocukları birçok etkinlik ve bilimsel faaliyetle buluşturacağız"

Protokol töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, her zaman yakın ilişki içerisinde oldukları Buca Kaymakamlığı ile var olan işbirliklerini geliştirmekten mutluluktan duyduklarını söyledi. Buca’da üç yerleşkelerinin bulunduğunu ve DEÜ’lü öğrencilerin ilçede yoğun olarak yaşadığını ifade eden Rektör Hotar, “Buca Kaymakamlığı ile yaptığımız protokolle ilçe sınırlarında yer alan Milli Eğitim’e bağlı okullarda eğitime ve toplumsal katkıya yönelik faaliyetler gerçekleştireceğiz. Üniversitemizin, hocalarımızın ve öğrencilerimizin katkısıyla Buca’da okuyan çocukları birçok etkinlik ve bilimsel faaliyetle buluşturacağız. Üniversitemizin faaliyetlerinden sadece öğrencilerimizin değil, bulunduğumuz şehrin, hatta tüm insanlığın faydalanmasını istiyor; bütün çalışmalarımızı üniversitemizin toplumla daha çok bütünleşeceği şekilde yürütüyoruz. Üniversitemizin temel görevleri arasında yer alan toplumsal katkıyı, yürüttüğümüz faaliyetlerin merkezine koyuyoruz. Bakanlıklarımız, kaymakamlıklarımız ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokoller imzalıyoruz. Burada imzaladığımız protokolün de üniversitemize ve Buca ilçemize hayırlı olmasını diliyor; destekleriyle her zaman bizlerin yanında olan Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’e ve protokolün hayata geçirilmesinde emek veren mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Günlük 700 bin kişilik hareketlilik

Buca Kaymakamlığı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ile sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer ise “Buca, 520 bin nüfusuyla İzmir’in en kalabalık ilçesi konumunda yer alıyor. Üniversite dışında, sanayi siteler, sebze meyve hali gibi unsurların yer aldığı Buca’da günlük olarak yaklaşık 700 bin kişilik hareketlilik oluyor. Yaklaşık 80 bin civarında da öğrencimiz bulunuyor. Biz DEÜ’den hocalarımızla sürekli görüşüyoruz ve bizlerden desteklerini esirgemiyorlar. Biz de her zaman Dokuz Eylül Üniversitemizin yanındayız. Protokole emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol neyi kapsıyor?

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Buca Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol geniş bir alanı kapsıyor. İşbirliği projesiyle Dokuz Eylül Üniversitesinden eğitimciler, artırılmış/sanal/karma gerçeklik, oyunlaştırma, proje tabanlı uygulamalar, argümantasyon, sergi ve gösteriler, e-öğrenme uygulamaları ve drama gibi konularda bilgilendirici faaliyetler yürütecek. DEÜ’lü öğrenciler ise Bilim Şenliği atölyelerinde Buca’da okuyan çocuklarla bir araya gelecek. Protokol çerçevesinde ayrıca, Buca ilçesinde yaşayan dezavantajlı kişiler, aileler ve kurumsal nüfusa yönelik farkındalık, bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Protokol ile DEÜ öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılması ve topluma hizmet çerçevesinde çalışmalara katılımlarının teşvik edilmesi de hedefleniyor.