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DEÜ, Türkiye akademik arşivinde ilk 5’te yer alıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv verilerine göre, 81 bin 605 yayınla 5. sırada yer aldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda dünya üzerinde daha çok görünür olmak, bilimsel üretime katkı sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

İZMİR 29.11.2021, 11:26
DEÜ, Türkiye akademik arşivinde ilk 5’te yer alıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), TÜBİTAK Harman Türkiye Akademik Arşiv verilerine göre, 81 bin 605 yayınla 5. sırada yer aldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda dünya üzerinde daha çok görünür olmak, bilimsel üretime katkı sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme hedefiyle bilimsel ve akademik çalışmalarına aralıksız devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik arşiviyle de başarı çıtasını yukarıya çekmeye devam ediyor. DEÜ, kurumsal akademik yayınları ile 155 kurumun ve 2 milyon 275 bin akademik verinin yer aldığı TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi’nde (Harman) 5. sırada yer alıyor. Türkiye Akademik Arşiv sitesinde yer alan verilere göre DEÜ’nün; 35 bin 849 makale, 26 bin 616 konferans bildirisi, 11 bin 137 yüksek lisans tezi, 4 bin 798 doktora tezi, bin 811 kitap bölümü, bin 187 kitap, 207 diğer olmak üzere toplamda 81 bin 605 yayını bulunuyor. Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini her geçen gün artıran Dokuz Eylül Üniversitesi, akademik birikimiyle ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü ilerletmeye devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesinin faaliyet gösterdiği her alanda dünyada ilk 500’e, Türkiye’de ise ilk 5’e girme hedefiyle hareket ettiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkelerin ve üniversitelerin bilim alanındaki yerinin belirlenmesinde uluslararası yayın sayıları ve yayınlara yapılan atıf sayıları büyük bir önem taşıyor. Biz de bilimsel yayınlarımızın ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmasına, yayınlarımızın atıf alma oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda dünya üzerinde daha çok görünür olmak, bilimsel üretime katkı sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Üniversitelerin akademik başarısına göre sıralandığı ODTÜ URAP listesinde Türk üniversiteleri arasında 9. sırada; iki binden fazla üniversitenin değerlendirildiği 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarına göre, Türk üniversiteleri arasında 2. sırada bulunuyoruz. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, Türkiye Akademik Arşivinde de 81 bin 605 yayınımızla 5. sırada yer almamızın tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. 40. yaşını kutlamaya hazırlanan üniversitemiz, güçlü ve tecrübeli akademik kadrosuyla İzmir’imize, ülkemize ve bilim dünyamıza faydalı işler yapmaya devam edecek” diye konuştu.

Açık bilim, açık erişim çalışmaları kapsamında, 2016 yılında TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivinin, (Harman) (http://arsiv.ulakbim.gov.tr/ ), ulusal açık arşiv içeriklerine ait üst verilerin uluslararası standartlara uygun olarak harmanlandığı, gereksinim duyulan açık arşiv içeriğine bulunduğu adreste erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımı olduğu belirtildi.

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