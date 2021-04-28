DEÜ, tanıtım günlerinde anlatılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geleceğini planlayan gençlere, hayatlarının en önemli aşamalarından biri olan üniversite tercihlerinde de destek oluyor. Aday öğrenciler, ‘Çevrim içi DEÜ Tanıtım Günlerinde DEÜ’yü akademik birimlerinin yanı sıra sosyal imkanlarından, kariyer fırsatlarına kadar geniş bir perspektifte tanıma fırsatı bulacak. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 5 gün sürecek etkinlikte 71 akademik ve idari personelin aday öğrencilerle bir araya geleceğini ve Dokuz Eylül Üniversitesini tüm yönleriyle tanıtacağını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) geleneksel hale gelen tanıtım günlerini bu yıl pandemi nedeni ile 3-7 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenleyecek. Üniversite tercihi aşamasındaki aday öğrenciler, online.deu.edu.tr portalı üzerinden yapılacak ‘Çevrim içi DEÜ Tanıtım Günleri’ etkinliğinde, canlı ders formatındaki oturumlarda akademik birimler ile öğrenciler için öne çıkan idari birimler hakkında bilgi alacak. Aday öğrencilere yönelik öğrencilik yaşamı, kişisel ve kariyer gelişimi ile ilgili 4 seminerin de düzenleneceğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Etkinliğimiz kapsamında 5 gün boyunca sürecek tüm oturumlar ve seminerlerde 71 akademik ve idari personelimiz adaylarla bir araya gelerek üniversitemizi tüm detaylarıyla anlatacaklar. Akademik birimlerimiz hakkında aday öğrencilerin tüm sorularının yanıt bulacağı etkinlikle, geleceğini planlayan gençlerimizin bu süreçte verecekleri en önemli kararlarında da yanlarında olacağız. Kurumumuza adım attıkları ilk andan mezuniyet sonrasına kadar hayatlarının her anında destek olduğumuz öğrencilerimizin, sadece bir yükseköğretim kurumu değil aslında çok büyük bir aileyi tercih edeceklerini belirtmek isterim. Etkinliğimizin tüm aday öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Toplam 34 oturum

Adaylar, tercihrehberi.deu.tr sayfasında yer alan kayıt formunu doldurarak, etkinlik kapsamında düzenlenecek olan 34 oturumdan 12 tanesini tercih edebilecek. 1 saat olarak planlanan her bir oturuma en fazla 150 öğrenci katılabilecek. 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak oturumlarda, DEÜ’nün ön lisans ve lisans düzeyindeki 26 akademik birimini temsil eden akademisyenler; tarihçeleri, amaçları, bölümler/programlar için öne çıkan farklılaştırıcı özellikleri, akademik kadro özellikleri, eğitim özellikleri, uygulama alanları, mezunların kariyer alanları gibi bilgileri aday öğrencilere sunacak.

İdari birimler de tanıtılacak

Ayrıca öğrencilere yönelik faaliyet yürüten akademik birimlerden, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler (KPMİ), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS), Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile Engelsiz DEÜ Koordinatörlüğü hizmetlerine ilişkin sunum gerçekleştirecek.

KPMİ, öğrencilerin kariyer gelişimi için gerçekleştirilen faaliyetler, iş dünyasına hazırlık çalışmaları ve mezuniyet sonrası hizmetler hakkında sunum gerçekleştirirken; SKS, beslenme, barınma ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra, öğrenci toplulukları, sanat kültür ve spor etkinlikleri ve tesisler hakkında bilgi verecek. Engelsiz DEÜ Koordinatörlüğü, dezavantajlı öğrencilerimiz için erişilebilirlik çalışmalarını tanıtırken; Dış ilişkiler koordinatörlüğü ise ulusal ve uluslararası değişim programlarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.