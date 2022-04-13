DEÜ, sürekli iyileştirmeye odaklandı

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında sahip olduğu yeterliliği daha üst seviyelere çıkarmayı hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), araştırma üniversitesi misyonu çerçevesinde ‘sürekli iyileştirme’ çalışmalarına hız verdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitelerin uluslararası alandaki rekabetinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Bu rekabet ortamından uzaklaşmamak için ‘sürekli iyileştirme’ anlayışının üniversitemizde oturtulması için yoğun çaba harcıyoruz” diye konuştu.

Araştırma üniversitesi beratı almasıyla yeni bir sürece giren ve sorumlulukları artan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kalite güvence sistemlerini daha da güçlendirmeye odaklandı. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında sahip olduğu yeterliliği daha üst seviyelere çıkarmak isteyen DEÜ, araştırma üniversitesi misyonu çerçevesinde ‘sürekli iyileştirme’ çalışmalarına hız verdi. Gelişmeye açık yönlerini tespit eden ve bu yönde güçlendirme faaliyetlerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi, akademik personelin araştırma yetkinliğini devam ettirmek ve iyileştirmek için atılacak adımları da titizlikle yürütüyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kalite anlayışındaki hedeflerini ‘sürekli iyileşme’ stratejisiyle üniversitenin tüm birimlerine yaymak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

"Üniversitemizde birim düzeyinde başarılı bir kalite yapılanması bulunuyor"

Dokuz Eylül Üniversitesinin stratejik plan hazırlama tecrübesi ve stratejik planı uygulamadaki kararlılığıyla kalite güvence sistemlerini belirli bir anlayışa yerleştirmeyi başardığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemizde birim düzeyinde başarılı bir kalite yapılanması bulunuyor. Üye dağılımı ve birimlerin temsil edilmesindeki dengeyle Kalite Komisyonumuzda da organizasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Biz de üst yönetim olarak Kalite Komisyonu kararları ile Kalite Koordinatörlüğü’nün önerilerini dikkatle takip ediyor ve destekliyoruz. Kalite güvence sistemlerinin yaygınlaştırılması için bilgilendirici ve eğitici faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

Üniversite olarak her alanda kaliteyi geliştirmeye yönelik adımlar attıklarını ifade eden Rektör Hotar, “Kalite güvencesi politikalarımızı paydaşlarımızın katılımıyla güncelliyor; eğitim-öğretim, toplumsal katkı, araştırma ve yönetim sistemi politikalarımızın belirlenmesinde sürekli iyileştirmeyi temel alıyoruz. Geri bildirime özel önem veriyor, elde ettiğimiz geri bildirimlerin çıktılarına göre iyileştirme alanlarımızı belirliyoruz. Kalite güvencesi kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak için planlı çalışmalar yürütüyoruz. Kurumsal raporlarda iyileştirme gereken alanları tarafsızca tespit ediyor; iç ve dış paydaşlara şeffaflıkla bildiriyoruz. Genel Sekterliğimize bağlı Olumlu Olumsuz Geri Bildirim (OGEB) Birimimizle kurum içi geri bildirim süreçlerini hızlandırıyor ve sonuçlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

Üniversitelerin uluslararası alandaki rekabetinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Rektör Hotar, “Bu rekabet ortamından uzaklaşmamak için ‘sürekli iyileştirme’ anlayışının üniversitemizde oturtulması için yoğun çaba harcıyoruz. Sahibi olduğumuz araştırma üniversitesi misyonumuz gereğince rekabetçi uygulamaları destekliyoruz. Güçlü araştırma altyapımız, üniversite-sanayi işbirliklerimiz, DEPARK ve DETTO ile araştırma alanında sunduğumuz hizmetler, BAP finans kaynaklarının sürekliliği, araştırma laboratuvarlarımızın çeşitliliği ve mensuplarımızın gücüyle üniversitemizi daha iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz” diye aktardı.