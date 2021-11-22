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DEÜ Spor Bilimlerinde iki bölüm akredite oldu

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından, ‘Beden Eğitimi Öğretmenliği’ ve ‘Antrenörlük Eğitimi’ bölümlerinde çeşitli denetlemelere tabi tutulan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi, her iki bölümde de akredite edildi.

İZMİR 22.11.2021, 13:17
DEÜ Spor Bilimlerinde iki bölüm akredite oldu

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından, ‘Beden Eğitimi Öğretmenliği’ ve ‘Antrenörlük Eğitimi’ bölümlerinde çeşitli denetlemelere tabi tutulan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi, her iki bölümde de akredite edildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren; spor bilimleri programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için çalışmalar yürüten Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK), Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) kalitesini tescilledi. SPORAK tarafından ‘Beden Eğitimi Öğretmenliği’ ve ‘Antrenörlük Eğitimi’ bölümlerinde önemli denetlemelere tabi tutulan DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi, her iki bölümde de tüm kriterleri eksiksiz yerine getirerek akredite oldu. Sertifikalar, 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi sırasında gerçekleştirilen Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyinin 11. Genel Kurul Toplantısında DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yard. Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şahin’e teslim edildi.

Söz konusu sertifikanın eğitim öğretim kalitesi, altyapı ve tesis gibi birçok önemli ölçütü kapsadığını ifade eden DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yard. Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şahin, "Geçmişte sınırlı imkânlara sahip olan fakültemiz, Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın göreve başlamasından sonra yeni imkânlara sahip oldu. Fakültemiz, önce Seferihisar’daki eski binasına geri döndü; kapalı yüzme havuzu ve çok kapsamlı spor salonun eklenmesiyle geleceğin sporcularını yetiştirecek yeni tesislerine kavuştu. Ardından ise fakültemize iki bölümün daha katılmasıyla daha geniş imkanlara sahip olan şu anki binasına taşındı. Bu süreçte, rektör hocamızın spora ve sporcuya verdiği destek bizlere de motivasyon kaynağı oldu. DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültemiz, büyük emek verilen çalışmalarla Türkiye’de sınırlı sayıda olan akreditasyon belgeli spor bilimleri fakülteleri arasına katıldı. Başta Rektörümüz olmak üzere bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Rektör Hotar’dan tebrik

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesinin her alanda olduğu spor alanında öncü bilimsel ve akademik çalışmalara imza attığını ifade ederek, "Spor bilimlerindeki eğitim kalitemizi yatırımlarımızla destekliyoruz. Kısa süre önce Seferihisar’daki yerleşkemize Spor Salonu ve Yüzme Havuzu, Tınaztepe Yerleşkemize ise Yarı Olimpik Yüzme Havuzu kazandırmıştık. DEÜ olarak ülkemizi ve üniversitemizi temsil eden sporcularımıza ve bilim insanlarımıza her türlü imkanı sunmak için gereken yatırımları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. SPORAK tarafından verilen akreditasyon sertifikası da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültemizin bu başarısına katkı koyan mensuplarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama Araştırma Merkeziyle, spor bilimleri alanlarında öncü bilimsel araştırmalar gerçekleştiren; spor eğitmenleri yetiştiren ve milli sporculara ev sahipliği yapan Dokuz Eylül Üniversitesi, altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. DEÜ, yarı olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, spor salonları, futbol ve basketbol sahaları, fitness salonları, tenis kortları, paintball sahası gibi birçok tesisi yerleşkelerinde öğrencilerinin ve mensuplarının hizmetine sunuyor.

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