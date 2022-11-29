DEÜ, NASA’daki Türk astrofizikçiyi öğrencilerle buluşturdu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ı öğrencileriyle buluşturdu. Yıldız, öğrencilere bilime yönelik önerilerde bulunurken, ailelere de uzaya meraklı çocuklarını teşvik etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye’deki sayılı araştırma üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), “Sınırların Ötesine Kültürel ve Bilimsel Bir Yolculuk” başlıklı bilim, sanat ve kariyer yolculuğunun bir arada konuşulduğu etkinliğe ev sahipliği yaptı.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Yönetmen Hasan Söylemez ve bir bankanın Akademi Yöneticisi Diğdem Dökmeci, gerçekleştirdikleri sunumlarıyla DEÜ’lü öğrencilere farklı alanlarda önemli bilgiler aktardı.

NASA’da çalışan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte “Big Bang’den Evrenin Ölümüne” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda Dr. Yıldız; evrenin, galaksilerin ve yıldızların oluşumu, “Big Bang” diye tanımlanan büyük patlama ve evrenin sonuna yönelik senaryoları değerlendirdi.

Yıldız, öğrencilere bilime yönelik önerilerde de bulunurken, ailelere de uzaya meraklı çocuklarını teşvik etmeleri tavsiyesini verdi. Türk uzay ekosistemine tecrübelerini aktarmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, “Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde burada genç öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duydum. Türkiye’deki öğrencilere elimden geldiği kadar uzay bilimi, uzay teknolojileri, astronomi, diğer galaksilerin keşfi ve evrenin oluşumu gibi konularda konferanslar veriyorum. Uzaya erişimin çok daha ucuzladığı bu günlerde uzay bilimleri en çok gelecek vadeden sektörlerden biri haline geldi. Dolayısıyla ailelere de uzaya meraklı çocuklarını teşvik etmelerini öneriyorum” diye konuştu.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunu olan, 9 yıldır NASA’da görev yapan Yıldız, özellikle "Derin Uzay İletişimi" alanında çalışmalar yürütüyor.

Film yönetmeni ve belgeselci Hasan Söylemez de, sunumu sırasında alanına yönelik tecrübelerini öğrencilere aktardı. Kendisini “Afrika’nın bilinmeyenlerinin anlatıcısı” olarak adlandıran Söylemez, ilk uzun metraj belgesel filmi "Tenere" ile birçok ödüle layık görülmüştü. Yönetmenlik serüvenini ve yeni film projesi "Metamorfoz" ile ilgili öğrencilere bilgilendirmelerde bulunan Söylemez, belgesel yapımlarından kısa bölümleri katılımcılara izleterek, filmlerin yapıldığı koşullar ve imkanlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Sunumların ardından soru-cevap bölümünde konuklar, öğrencilerin kendilerine yönelttikleri soruları içtenlikle yanıtladı. Etkinlik, konukların öğrencilerle anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.