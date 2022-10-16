DEÜ, mezunları bir araya getirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen “Mezunlar Günü” buluşması, farklı dönem ve sektörlerden pek çok mezunu bir araya getirdi. Renkli görüntülerin yer aldığı ve katılımın yoğun olduğu etkinlikte konuşan Rektör Hotar, “Ülkemizin yükseköğretim politikalarını desteklemek için mütevazı şartlarda yola çıkan köklü kurumumuz, günümüzde yüz binlerce mezunu ile ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında başarı ile temsil ediliyor. DEÜ’nün bugünlere ulaşmasında payı olan ailemizin tüm fertlerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından DEÜ tarafından düzenlenen “Mezunlar Günü” buluşması, farklı dönem ve sektörlerden pek çok mezunu bir araya getirdi. DEÜ Sabancı Kültür Sarayında gerçekleşen, üniversitenin Youtube kanalından çevrim içi olarak da yayınlanan etkinliğe DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın yanı sıra, farklı alanlarda DEÜ’yü temsil eden TAF Milli Takımlar Koordinatörü Hakan Beceren, DEÜ Mezunlar Derneği (DEÜDER) Başkanı Ali Özalp, Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Op. Dr. Sırrı Sorguç, pizza şirketi kurucu ve girişimcisi Eren Kurt, sinema-TV oyuncusu Ferit Aktuğ, avukat Recep Çetin, öğretim üyeleri ve DEÜ mezunları katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, anlamlı buluşmanın kurumsal aidiyeti güçlendirme ve mezunlar arasında hasret giderme fırsatı sağladığını belirterek “Ülkemizin yükseköğretim politikalarını desteklemek için mütevazı şartlarda yola çıkan köklü kurumumuz, günümüzde yüzbinlerce mezunu ile ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında başarı ile temsil ediliyor. Mezunu ve ilk kadın rektörü olma ayrıcalığına eriştiğim, günümüzde araştırma üniversitesi olarak yoluna devam eden köklü kurumumuz, bilimden sanata; sağlıktan spora kadar her alanda başarıyla temsil ediliyor. Üniversitemizin kurulmasında emeği geçen ve aramızdan ayrılan hocalarımızı, arkadaşlarımızı ve destekçilerimizi rahmetle anıyoruz. DEÜ’nün bugünlere ulaşmasında payı olan ailemizin tüm fertlerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Gayretleriyle gurur duyuyoruz”

DEÜ’nün “Araştırma Üniversitesi” beratıyla yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgulayan Rektör Hotar, “Günümüzde akademik ve idari personeli ile öğrencisinin toplam sayısı 70 binden fazla olan ailemiz; yıllar içinde büyüdü, gelişti ve bilim için mücadele etti. Bugün de aramızda, kendi alanlarında son derece başarılı mezunlarımız bulunuyorlar. Üniversitemizi bilimden sanata, sağlıktan spora kadar her alanda temsil ediyorlar. Onlara hem teşekkür ediyoruz hem de onların gayretleri ile gurur duyuyoruz. Rektörlük olarak bizim sorumluluğumuz da burada başlıyor. Diğer bir deyişle arkadaşlarımız ve mezunlarımız ile milletimiz, devletimiz ve insanlığın selameti için çalışmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Köklerimizi derinlere salıyoruz”

DEÜ’nün evrensel eğitim ve araştırma ilkeleri doğrultusunda ürettiği incelikli ve nitelikli bilgi ile bilim dünyasına değerli katkılar sunduğunu dile getiren Rektör Hotar, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Üniversitemiz, daha da derinlere köklerini salıyor. Kurulduğumuz dönemde, idari birimlerimiz için yer ararken, bugün küresel hedeflere ulaşmak ve dünyada ilk 500 içinde yer almak için çaba sarf ediyoruz. Bu öyle kolay bir şey değil. Geçmişten günümüze uzanan öykü, yüreklerimizi sararken, bize yeni vazifeler de getiriyor. Sonuçta mezunlarımızın istek ve gayretleri ile üniversitemiz için daha fazlasını yapabilmeyi istiyoruz. Moral ve motivasyonumuz, bu noktada aidiyet duygumuza güç katıyor.”

Mezunlar DEÜ’lü olmayı anlattı

Konuşmasının ardından Rektör Hotar, önceki yıl DEÜ İşletme Fakültesinden birincilikle mezun olan Zeynep Elif Turgut’a, üniversite flamasını verdi. Flama devir-teslim töreninin ardından "DEÜ Bana Ne Kazandırdı?” konulu panel düzenlendi. Farklı alanlarda kariyerlerine devam eden DEÜDER Başkanı Ali Özalp, Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Op. Dr. Sırrı Sorguç ve TAF Milli Takımlar Koordinatörü Hakan Beceren, üniversiteden sonraki hayatlarını ve aldıkları eğitimin kendilerine kazandırdıklarını, programa katılanlarla paylaştı. DEÜ mezunu olmanın kariyerlerine etkilerini anlatan diğer panelistler Eren Kurt, Ferit Aktuğ ve Avukat Recep Çetin ise eğitim-öğretim hayatlarının başından itibaren üniversitenin sunduğu imkânlar ile kariyer hayallerine kısa sürede ulaştıklarını ve yeni mezunlara mentörlük yapmaya da hazır olduklarını belirtti. Etkinlik, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin Sabancı Kültür Sarayı Fuaye Alanındaki “Mezunlar Sergisi” açılışı ve günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.