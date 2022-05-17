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DEÜ Merkez Kütüphanesi, erişilebirlik logosu kullanmaya hak kazandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, erişilebilirlik belgesi alarak erişilebilirlik logosu kullanmaya hak kazandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, erişilebilirlik belgesini, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştay’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın elinden aldı.

İZMİR 17.05.2022, 11:33
DEÜ Merkez Kütüphanesi, erişilebirlik logosu kullanmaya hak kazandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, erişilebilirlik belgesi alarak erişilebilirlik logosu kullanmaya hak kazandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, erişilebilirlik belgesini, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştay’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın elinden aldı.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerini engelsiz üniversite ve toplum anlayışıyla sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu alandaki ödüllerine bir yenisini ekledi. DEÜ’nün Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleştirilen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayında ‘erişebilirlik belgesi ve logosu’ almaya hak kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesinin belge ve logosunu DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın elinden aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak 20 yıldır erişilebilirlik üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın 2010’da anayasal güvence altına alındığına, 2020’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından erişilebilirlik yılı ilan edildiğine dikkat çeken Yanık, hükümet olarak engelli vatandaşlara yönelik politika ve hizmetleri hukuki çalışmalarla güvence altına aldıklarını kaydetti. Bakan Yanık, “Erişilebilirlik belgesi alarak erişilebilirlik logosu kullanmaya hak kazanan 16 kütüphanemiz her türlü engele karşı erişilebilir hale getirildi. Kütüphane kullanıcısı bir görme engelli ya da ortopedik engelli, bu kütüphanelerimizi rahatlıkla ziyaret edebilir, istediğine rahatlıkla ulaşabilir. Sadece kütüphaneler değil, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, kamu binaları, parklara da erişilebilirlik belgelerini vermeyi arzu ediyoruz” dedi.

"Bilgiyi herkes için erişilebilir kılıyoruz"

Dokuz Eylül Üniversitesinin bilgiyi herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitemiz, projelerini ve yatırımlarını her zaman engelsiz toplum ve üniversite anlayışına göre şekillendiriyor. Engelsiz üniversite olma yolunda Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanemizin aldığı erişilebilirlik belgesi ve logosu ne kadar doğru yolda olduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi. Merkez kütüphanemiz, görme engelli kullanıcılar için başlattığımız ‘Kitabımın Sesi Ol’ projesi ve mekânda erişim konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı 2021 yılında aldığı ‘Turuncu Bayrak’ ödülü ile engelsiz üniversite anlayışımızın en güzel örneklerinden birini gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesinin erişilebilir ve ulaşılabilir uygulamalara öncelik verdiğini dile getiren Rektör Hotar, “YÖK tarafından verilen Engelsiz Bayrak Ödüllerinde Turuncu Bayrak, Yeşil Bayrak ve Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazandık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020’de Erişilebilir Üniversiteler kategorisinde ikinci olduk ve bakanlık tarafından verilen erişilebilirlik logolu bayrağı, DEÜ Sabancı Kültür Sarayımızda göndere çektik. Akademik faaliyetlerimize ve kamuoyunu bilgilendiren faaliyetlerimize hiçbir zaman ara vermedik” açıklamasında bulundu.

Erişilebilirlik çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Hotar, “Erişilebilirlikte de sürekli iyileştirme anlayışımız doğrultusunda hedefimiz her zaman en iyiye ulaşmak. Farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yönelik kapsayıcı çalışmalar yapmaya devam edecek, mensuplarımızın özverili çalışmalarıyla bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırmayı sürdüreceğiz. Engelsiz vatandaşlarımızın eğitime, istihdama, sosyal hayata katılımını destekleyen adımlar atmaya ve bu konuda topluma yol göstermeye gayret ediyoruz. Engelsiz üniversite hedeflerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızda emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyor, erişilebilirlik uygulamalarımızı daha iyi noktalara taşıyacağımızın sözünü veriyoruz ” ifadelerini kullandı.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayında, 16 kütüphaneye erişilebilirlik logolu bayrak verildi. Her türlü engel türüne karşı erişilebilir hale getirilen kütüphaneler, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca detaylı denetimlere tabi tutuldu. Erişilebilirlik belgesi ve erişilebilirlik logosu almaya hak kazanan kütüphaneler; üniversite, halk ve belediye kütüphanelerinden oluştu.

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