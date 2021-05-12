DEÜ, İzmir Valiği ile 500 aileye iftar menüsü hazırladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ramazan ayının son günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar menüsü hazırladı. Tınaztepe Yerleşkesi merkez mutfakta yapılan etkinliğe katılan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Pandemi nedeniyle iftar sofralarında buluşamadık ancak bu etkinlik sayesinde gönüllerimiz sofralarda buluşacak” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Valiliğinin de desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik iftar menüsü hazırladı. Covid-19 pandemisi göz önünde bulundurulup bağışıklık sistemini destekleyecek yemekler tercih edilerek oluşturulan menü, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan uluslararası sertifikalara sahip mutfakta, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu akademisyenlerinin gözetiminde Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri tarafından hazırlandı. Etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Hatice Suna Bina, Kızılay İzmir İl Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Hizmet Ehli Eğitim Kültürel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Roman Derneği başkanı Mehmet Altay, Burhan-Der Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Eriş, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personeli katıldı.

500 aileye iftar yemeği

Yemek hazırlığında öğrencilere yardım eden Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Mübarek Ramazan ayında iftar sofralarında bir araya gelemedik ama gönüllerimiz hep bir oldu. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimiz hocalarımız ve üniversitemizin yenilenen merkez mutfağımızda bir iftar menüsü hazırlığındayız. İzmir’de ihtiyaç sahibi olan yaklaşık 500 aileye iftar menüsünü ulaştıracağız. Bu etkinliğimizi İzmir Valiliğimiz, Kızılay ve derneklerimiz ile birlikte planladık. Özellikle malzeme tedarikinde destek oldular. Biz de pişirme, sunum ve ulaştırma noktasında devreye girmiş olduk. Pandemi şartlarının gereğini yapan bir kurum olarak aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

“Gönüllere dokunacağız”

Uluslararası sertifikalara sahip mutfak hakkında bilgi veren Rektör Hotar, “Mutfağımız bölgedeki tek ISO 22000 gıda güvenliği sertifikasına sahip tesistir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mutfağımızın yenilenmesi önceliklerimiz arasında yer aldı. Çünkü burada hazırlanan yemekleri hem akademik ve idari personelimiz hem de öğrencilerimiz tüketiyor. Onlara daha sağlıklı ortamlarda hizmet vermeyi hedefledik. Yaklaşık 1 yıllık tadilat ve tamirat işleminden sonra ISO 22000, ISO 14001 VE ISO 9001 belgelerimizi aldık. Bugün de mutfağımızda ilk etkinliğimizi yapıyoruz. Ramazan ayında ortak sofralarda buluşmak üniversite olarak geleneğimizdi. Görevimin ilk yılında pandemi yoktu ve öğrencilerimiz ile hem yemekhanelerde hem de evlerinde iftar sofralarında buluştuk. Hem o günleri bir anlamda yad ettik hem de özellikle kısıtlılık döneminde ulaşılamayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacıyla bu faaliyeti yapmış olduk. Burada gönüllere dokunmayı, bir farkındalık oluşturmayı ve devletimizin bize sunduğu imkanları vatandaşlarımızla olabildiğince paylaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.