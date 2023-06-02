DEÜ iki hedefte dünya sıralamasında 101-200 bandında

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın prestijli akademik derecelendirme kuruluşları arasındaki Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralamasında önemli yükselişler kaydetti. DEÜ, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını içerisine alan THE 2023 etki sıralamasında iki hedefte, dünya genelinde ilk 101-200 bandına girmeyi başarırken, altı farklı hedefte dünyada ilk 500 üniversite arasında yer aldı.

Türkiye’nin saygın bilim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın en prestijli akademik derecelendirme kuruluşları arasındaki Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralamasında önemli yükselişler kaydetti. Yükseköğretimde 41 yıllık altyapısı ile dikkat çeken ve başarılı performansı ile araştırma üniversitesi beratına layık görülen DEÜ, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını içerisine alan THE 2023 etki sıralamasında iki hedefte, dünya genelinde ilk 101-200 bandına girmeyi başardı.

Sıralamada altı farklı hedefte dünyada ilk 500 üniversite arasında bulunan DEÜ, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında da sıralamayı oluşturan araştırma, eğitim-öğretim, toplumsal katkı, sanayi iş birlikleri ve yenilikçi yaklaşım gibi farklı hedef başlıklarında ilk 10 içinde yer aldı. THE’nın dünya genelindeki en prestijli yükseköğretim kurumlarını puanlandırdığı etki sıralaması, 17 ana hedeften oluşuyor.

Dünya sıralamasında ilk 101-200 bandı içinde yer alarak önemli bir gelişme kaydetti

Dünya genelinde bin 591 saygın üniversitenin yer aldığı sıralamada küresel ölçekteki başarılarıyla dikkat çeken DEÜ, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ başlıklı amaçta dünya sıralamasında ilk 101-200 bandı içinde yer alarak önemli bir gelişme kaydetti. DEÜ, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında ise aynı başlıkta 10’uncu sırada bulunuyor. Son dönemde giderek artan üniversite-sanayi iş birliklerine imza atan DEÜ, sahip olduğu Teknopark (DEPARK), Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), yakın zamanda hizmete soktuğu DEPARK BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve diğer ilgili birimlerinin katkıları ile bu alandaki yükselişini rekor seviyede sürdürdü. DEÜ, geçtiğimiz aralık ayında yapılan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreninde, “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olmuştu. Bölgenin dikkat çeken cazibe merkezlerinden biri haline gelen DEÜ, teknoloji ve sanayi birimlerinin de katkısıyla bu alandaki büyümesini sürdürüyor.

DEÜ’nün dünya genelinde dikkat çeken bir diğer önemli başarısı ise ‘Yoksulluğa Son’ başlıklı hedefte oldu. Sosyal sorumluluk alanındaki proje ve çalışmaları ile Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında zirvede bulunan DEÜ, ‘Yoksulluğa Son’ başlığında dünyada ilk 101-200 bandı içinde yer aldı. DEÜ bu kategoride, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında ise ilk 10 içinde bulunuyor.

İzmir ve bölgede sürdürülebilirlik temalı çalışmaları ile önemli projeleri hayata geçiren, sürdürülebilirliği kurumsal misyonunun bir parçası haline getirmeyi hedefleyen DEÜ’nün dikkat çeken bir diğer önemli başarısı ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’ hedefinde görüldü. DEÜ bu hedefte dünyada ilk 201-300 üniversite arasında yer alırken, Türkiye’de ilk 10’da kendine yer buldu. DEÜ’nün sıralamadaki başarıları bununla da sınırlı kalmadı. ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ başlığında DEÜ, bu alanda dünyada ilk 401-600, Türkiye’de ise ilk 20 üniversitesi arasında yer aldı. DEÜ önemli başarılara imza attığı sıralamada ayrıca, ‘Amaçlar İçin Ortaklıklar’, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ ve ‘Nitelikli Eğitim’ alanlarında da yükselişini sürdürerek, sıralamada önemli dereceler elde etti.

Sıralamada elde edilen başarılarla ilgili açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda dünyada ilk 500 hedefine bir adım daha yaklaştığını söyledi.

DEÜ’nün nitelikli eğitim ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunde çalışmalarının uluslararası sıralama kuruluşları tarafından takdir edilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Rektör Hotar, “Haklı gururumuzda emeği geçen, ülkemizin ve üniversitemizin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü artıran mensuplarımıza olağanüstü gayretleri için teşekkür ediyoruz. Yükseköğretimdeki uluslararasılaşma ve genel anlamda başarı çıtasını daha yükseğe taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizin sözünü veriyoruz” ifadesinde bulundu.