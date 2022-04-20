DEÜ, gençlere kariyer fırsatları sunmayı sürdürüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrenci ve sağlık sektörünün temsilcilerini DEÜ Kariyer Fuarı Sağlık Gününde bir araya getirdi. Gençlerin kariyer fırsatlarıyla buluştuğu etkinlikte konuşan DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Pınar Süral Özer, “Üniversitemiz öğrencilerimizin kariyer gelişimine önem veriyor. Üniversitemiz bu alanda yaptığı çalışmalarla diğer üniversitelere de örnek oluyor” dedi

Bilimsel çalışmalar ve yatırımlarla uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerine bu alanda özel kariyer fırsatları oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen DEÜ Kariyer Fuarı Sağlık Günü, öğrencilerle sağlık sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinlikte; farklı istihdam olanaklarını tanıma fırsatı bulan öğrenciler, sektör temsilcileri tarafından iş imkanları, staj olanakları ve network kazanımlarıyla ilgili bilgilendirildi.

15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde bulunan DEÜ Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda; Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte katılımcı sağlık kurumları, açık pozisyonları için iş mülakatları yaparak, kurumsal tanıtım sunumları gerçekleştirdi. Öğrencilere, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitiminin de verildiği DEÜ Kariyer Fuarı Sağlık Gününün açılışında konuşan DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Pınar Süral Özer, “Odağına öğrencileri yerleştiren üniversitemiz, öğrencilerimizin kariyer gelişimine de özel bir önem veriyor. Bu misyon ile çok sayıda faaliyet yürütüyor ve öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında da onlarla bağımızı sürdürüyoruz” dedi.

Küresel salgın boyunca kariyer etkinliklerine ara vermeden dijital platformlara taşıdıklarını ifade eden Özer, “Küresel salgın elbette hepimize pek çok şey öğretti ve bizlere sağlık sistemimizin gücünü, sağlık çalışanlarımızın özverisini bir kere daha gösterdi. Sağlık alanındaki istihdam bu açıdan da büyük önem taşıyor. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın liderliğinde, her alanda yapılan yatırım ve geliştirici faaliyetlere hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede kariyer planlama alanında yaptığımız çalışmalar ne mutlu ki diğer üniversitelere de öncü ve örnek oluyor” dedi. Açılış konuşmasının ardından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.