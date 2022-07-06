DEÜ, Engelsiz ödül gururunu mensuplarıyla paylaştı

Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nden 11 bayrak ve 7 nişanla dönen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) elde ettiği başarıyı mensuplarıyla kutladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve özel gereksinimli bireylere yönelik akademik sorumluluklarını titizlikle yerine getiren mensuplarıyla her zaman gurur duyduklarını dile getirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nden 11 bayrak ve 7 nişanla dönen Dokuz Eylül Üniversitesi, elde ettiği başarıyı ve yaşanan büyük gururu mensuplarıyla kutladı. DEÜ’nün özel gereksinimi olan bireylere yönelik hizmet ağını genişletmek amacıyla Buca Eğitim Fakültesinde hizmete aldığı ArtıBiz Kafe’de gerçekleştirilen etkinlikte, bayrak ve nişan ile ödüllendirilen birim ve programlara teşekkür belgeleri verildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca İlçe Sağlık Müdürü Murat Köksal ve üniversite mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen törende Dokuz Eylül Üniversitesi’nin engelleri aşma yolundaki özverili çalışmalarına dikkat çekildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve özel gereksinimli bireylere yönelik akademik sorumluluklarını titizlikle yerine getiren mensuplarıyla her zaman gurur duyduklarını dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Marifet iltifata tabidir derler. Bu ödüllerin alınmasında hepimizin emeği var ve bunun haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulu’nda 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödüllerimizi alırken YÖK Başkanımız Sn. Erol Özvar’a şunu söyledim: Üniversitemizde 2 bin 100 özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencimiz var. Bu arkadaşlarımızın yaklaşık 400 tanesinin yüzde 40 ve üzeri engeli bulunuyor. 60 bini aşkın öğrencimiz var. Bizim buradaki bütün çabamız 2 bin 100 öğrencimizin 60 bin öğrencimizle eşit şartlarda eğitim görmesini sağlamak” diye konuştu.

“Kalplerdeki engeli kaldırdık”

2005’te yürürlüğe giren ilk Engelliler Kanunu, 2010 yılındaki Anayasa değişiklikleri ve daha sonra bunları takip eden çalışmalarla bu alanda çok ileri bir mevzuata sahip olunduğunu belirten Rektör Hotar, “Bu mevzuatları uygulamaya geçirmek inanmakla, kalplerdeki engeli kaldırmakla mümkün oluyor. Biz de üniversite olarak bu konuda çok yol kat ettik. Kendi kurumumuzdaki bilinç düzeyi yüksek ve farkındalık oluşturmayı kendine görev edinen mensuplarımızla çok emek verdik. Bir kasıt taşımasa da basında sürekli özel gereksinimli bireylerimizin karşılaştıkları engellere şahit oluyoruz. İşte bizim bilim dünyası olarak burada görevimiz farkındalık oluşturmak ve bu konudaki uygulamaları hayata geçirerek topluma örnek olmak” dedi. Hotar, Türkiye’nin yüzde 12’lik bir engelli nüfusa sahip olduğuna ve 2005 yılında yürürlüğe giren kanuna kadar bu konuda yeterli bir çalışma yapılmadığına dikkat çekerek, “Engellilerimizin o güne kadar evlerinde olduğunu birebir ziyaretlerimizde gördük. Daha sonra yatırımlar birer birer hizmete alındı, engellilerimiz devlet memuru olmaya başladı. Artık farklı engel gruplarından öğretmenlerimizin, kamu personellerimizin olduğunu gurur duyarak görüyoruz. Bunlar ülkemizin kazanımıdır ve dünyaya örnek teşkil etmektedir” açıklamasında bulundu.

DEÜ’nün ‘Kitabımın Sesi Ol’, ‘Eylül Bebekler’, ‘ArtıBiz Kafe’ gibi birçok proje ve etkinliği hayata geçirdiğini söyleyen Rektör Hotar, alınan bayrak ve nişanların çok çalışmanın eseri olduğunu ve tesadüf olmadığını dile getirerek, “Bu ödüllerin kazanılmasında emek veren; gönlünü, akla, bilime ve insanlığa vakfeden mensuplarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Hotar’a teşekkür

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörü Prof. Dr. Rukiye Günseli Yıldırım ise 18 ödülü duyunca büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, “Bu ödüllerle birlikte hedefimiz daha da yükseldi. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a özellikle teşekkür etmek istiyorum, hep yanımızda oldu, projelerimizde önümüzü açtı” dedi.

Birimlere teşekkür belgesi

Konuşmaların ardından teşekkür belgesi takdim törenine geçildi. YÖK’ten bayrak alan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Veteriner Fakültesine teşekkür belgeleri verildi. Hotar ayrıca, nişan almaya hak kazanan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Maliye, Matematik Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri akademisyenlerine de teşekkür belgelerini iletti.