DEÜ, çalgı yapım ustalarını İzmir’de buluşturdu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2015 yılından bu yana İzmir Kültür ve Sanat Eğitim Vakfı (İKSEV) iş birliği ile sürdürdüğü Uluslararası Çalgı Yapımı Atölyesi’nde Türk ve yabancı çalgı yapım ustalarını ustalık sınıfı niteliğindeki “İzmir Buluşmaları” etkinliğinde bir araya getirdi.

“2. İzmir Buluşmaları: Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi”nde, İKSEV iş birliği ile DEÜ’nün düzenlediği keman ve yay yapım atölye çalışması başladı. Bu alanda uluslararası düzeyde ödül sahibi Andrea Frandsen (Danimarka), François Denis (Fransa), Gilles Duhaut (Fransa) ve Helena Beaury’nin (Fransa) yanı sıra Eskişehir Anadolu Üniversitesinden Öğr. Gör. Halide Karabiber, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Öğr. Gör. Sinan Uçar ve çalgı yapımcısı İsmail Kaya; DEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı-Yapımı Anasanat Dalı Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk Güler nezaretinde atölye çalışmasında görev alacak. 26-30 Eylül tarihleri arasında İKSEV Karataş binasında 5 gün sürecek atölye çalışmasında üç yay ve beş keman yapımcısı, uluslararası standartta keman ve keman yayı yapımına ağırlık verecek.

Ustalık sınıfı niteliğinde proje

Ustalık sınıfı niteliğindeki atölye çalışmasının DEÜ Devlet Konservatuvarı ve İKSEV ile hayata geçirilen uluslararası etkinliklerin bir parçası olduğunu vurgulayan Güler, “Bunun öncesinde, üniversitemiz çalgı onarımı-yapımı öğrencilerimiz ile bu alanda dünyaca ünlü isimleri, atölye çalışması için bir araya getirmiştik. Bu atölye çalışmamız ise ustalık sınıfı niteliğinde bir projenin ürünü olarak dikkat çekiyor. Alanında yerel ve uluslararası düzeyde ünlü isimleri burada ağırlayarak uluslararası seviyede farklı bir boyutta yapılan keman ve keman yayı yapımında bu standardı yakalamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

DEÜ ve İKSEV’e teşekkür

DEÜ’nün Uluslararası Çalgı Yapım Atölyeleri’ni 2015 yılında başlattıklarını ifade eden Güler, “Ulusal ve uluslararası sanat camiasında söz sahibi olan üniversitemiz, 2015’ten bu yana İKSEV iş birliğinde benzer projeler yürütüyor. Şu an keman ve yayı üzerine yaptığımız çalışmayı, önümüzdeki dönemde genişletmek, Türk müziği çalgılarının restorasyonuyla ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu. Güler ayrıca, 2016 yılında yapılan benzer bir atölye çalışması sırasında oluşturulan kemanların, Türk bayrağı temasıyla özel tasarım logo ile tasarlandığını ve bu özel logolu kemanların Danimarka’da bir kolleksiyonerde bulunduğuna dikkat çekti.

30 Eylül Cuma günü saat 14.00’te, aynı zamanda “Traité de Lutherie” isimli çalgı geometrisi kitabının yazarı olan Francois Dennis tarafından İKSEV’de bir de seminer verilecek.