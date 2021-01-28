DEÜ BEF Kış Okulu eğitimleri başlıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi ve DEÜ Kooperatifi işbirliğinde 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik “Kış Okulu” kayıtları başladı. Çevrimiçi eğitimlerde akademisyenler tarafından Çocuklarla Felsefe Atölyesi, Yaşam ve Modelleme, Matematik Eğitimi Yazılımlarıyla Öğreniyorum, STEM Etkinlikleriyle Öğrenme ve Basit Malzemelerle Fen Deneyleri başta olmak üzere birçok alanda eğitimler verilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ve DEÜ Kooperatifi, sömestr tatilinde ortaokul öğrencileri için eğlenerek, öğrenerek, bilime dokunarak öğrenme deneyimi yaşatmayı amaçlayan bir çalışma başlattı. Akademisyenlerce çevrimiçi gerçekleştirilecek etkinliklerde Çocuklarla Felsefe Atölyesi, Yaşam ve Modelleme, Matematik Eğitimi Yazılımlarıyla Öğreniyorum, STEM Etkinlikleri ile Öğrenme, Sanal Manipülatifler ve Teknoloji Temelli Oyunlar, Sorgulama Temelli Bilim, Basit Malzemelerle Fen Deneyleri Etkinlikleri, Basit Malzemelerle Fen Deneyleri Etkinlikleri ve Scratch ile Programlama konularına yer verilecek. Farklı disiplinlerde, farklı içerik ve bağlamlarda birbirini bütünleyen bir yapıda tasarlanan bu etkinliklerde öğrencilerin bilimsel farkındalıklarının ve öğrenme anlayışlarının olumlu yönde geliştirilmesi amaçlanıyor. 5, 6 ve 7. sınıflara yönelik içerikler, ders ve yoğun bilgiden çok bilimsel merak, sorgulama, deneyimleme ve birlikte öğrenme yapısında kurgulandı. 1-5 Şubat ve 8-12 Şubat tarihlerinde iki oturum olarak gerçekleştirilecek “Kış Okulu 2021” hakkında detaylı bilgiler koop.deu.edu.tr adresinde yayınlandı. 27-31 Ocak tarihlerinde alınacak ön kayıtlar yine bu adresten gerçekleştirileceği ifade edildi.

Eğlenerek eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ‘Kış Okulu’nun öğrencilere akademik özelliklerin yanından sosyal ve kültürel alanlarda katkı sağlayacağını belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak yükseköğretimde verilen akademik eğitimlerin yanı sıra, geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza da dokunmayı görev olarak görüyoruz. Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olarak sömestr tatilinde çocuklarımızın gelişimlerine katkı koymayı, onları sıkmadan, eğlenerek bilimle buluşmalarını önemsiyoruz. Çocuklarımız yarıyıl tatilinde hem eğlenecek hem de akademisyenler tarafından geleceğin bilim dünyası ile ilgili bilgilere sahip olacak. Buca Eğitim Fakültemizce güncel bilimsel konuların ele aldığı Kış Okulu’muza öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.