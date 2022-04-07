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DEÜ Bayrakbilim Müzesine ziyaretçi akını

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, mart ayında ziyaretçi rekoru kırdı. Her geçen gün ziyaretçi sayısını artıran, Türk devletlerinin ve dünya medeniyetlerinin bayrakları ve simgelerinin sergilendiği Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, mart ayında bin 536 kişiyi ağırladı.

İZMİR 07.04.2022, 11:41
DEÜ Bayrakbilim Müzesine ziyaretçi akını

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, mart ayında ziyaretçi rekoru kırdı. Her geçen gün ziyaretçi sayısını artıran, Türk devletlerinin ve dünya medeniyetlerinin bayrakları ve simgelerinin sergilendiği Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, mart ayında bin 536 kişiyi ağırladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, kısa süre önce kurulmasına rağmen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Türk devletlerinin ve dünya medeniyetlerinin bayrakları ve simgelerinin sergilendiği DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, mart ayında bin 536 ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı.

DEÜ’nün Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’nde bulunan tarihi Eylül Köşk içinde hizmet vermeye başlayan müzeyi, mart ayında açık olduğu günlerde saatlik ortalama 8 kişi ziyaret etti. İzmir’deki önemli müze destinasyonları arasına giren, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören müzenin uğrak ziyaretçileri ise öğrenciler oldu. DEÜ’nün “Milli Bayrak Sevgisi ve Bayrakbilim Kamusal Farkındalık Sosyal Sorumluluk Projesi” çerçevesinde Bayrakbilim Müzesini ziyaret eden öğrenciler, hem Türk tarihini öğrendi hem vatan sevgilerini pekiştirdi. Her geçen gün ziyaretçi sayısını artıran müzede açılan sergiler de, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Küresel pandeminin etkisini kaybetmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında ivme yakalayan müzenin, önümüzdeki günlerde daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Rektör Hotar: "Gururluyuz"

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine olan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “9 Eylül 2020 günü, adını güzel kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen şanlı günden alan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ülkemizin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ni açmanın haklı gururunu yaşamıştık. Yaşadığımız bu gurur, vatandaşlarımızın müzeye olan ilgisinin her geçen gün artmasıyla daha da büyüyor. Aziz milletimizin destansı zaferlerini simgeleyen eserlerin yer aldığı müzemizi özellikle öğrencilerimizin yoğun olarak ziyaret etmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Milli ve manevi değerlerimizin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını bir sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Bu noktada ortaya koyduğumuz bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerin karşılıksız kalmadığını görmek bizleri gelecek adına daha da heveslendiriyor. Şehitlerimize ve kahramanlarımıza saygımızın göstergesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini farklı koleksiyonlarla zenginleştirecek ve daha çok insana ulaşacağız. Mart ayında ziyaretçi rekoru kıran müzemize emek veren mensuplarımıza ve değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü Öğr. Gör. Ömer Durmaz de, Türkiye’de ilk ve tek olan müzeye her geçen gün yeni eserlerin kazandırıldığını belirterek, “5 ayrı salonda hizmet veren müzemizde değerli bağışçımız Halûk Perk’in koleksiyonundan eserlerin yanı sıra birçok nadide eser bulunuyor. Koleksiyonlarımızı her geçen gün zenginleştiriyor, yeni eserleri sergilemeye alıyoruz. Çocuklarımızın müzede vakit geçirmelerine imkân tanıyacak çocuk atölyesiyle de miniklerimize müzemize sevdiriyoruz; ayrıca burada düzenlenen sergiler de büyük ilgi görüyor. Eylül ayına kadar sürecek ve Türk medeniyetinin ortaya çıkardığı tarihi şahsiyetlerin anlatıldığı Öğretim Üyesi ve Sanatçı Murat Kara’nın ‘Türk Dünyası Büyükleri İllüstrasyon Sergisi’ ile de müzemizde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzemiz, genç nesillere milli mücadele yıllarının ve bayrak sevgisinin aktarılması noktasında önemli bir işlevi yerine getirmeye devam edecek” diye konuştu.

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