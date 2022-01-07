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DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Diş hekimliği uygulamaları için gerekli tüm ekipman ve cihazlarla donatılan merkezin yüksek standartlarda topluma hizmet vereceğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Merkezimizin değerli bilim insanlarımızın katkılarıyla uluslararası düzeyde akademik inceleme ve çalışmalar da yürüteceğine inanıyoruz. Eminim ki hizmete aldığımız bu merkezler yakın bir gelecekte dünyanın da dikkatini çeken önemli bir başvuru ve referans noktası olacaktır” diye konuştu.

İZMİR 07.01.2022, 13:50
DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Diş hekimliği uygulamaları için gerekli tüm ekipman ve cihazlarla donatılan merkezin yüksek standartlarda topluma hizmet vereceğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Merkezimizin değerli bilim insanlarımızın katkılarıyla uluslararası düzeyde akademik inceleme ve çalışmalar da yürüteceğine inanıyoruz. Eminim ki hizmete aldığımız bu merkezler yakın bir gelecekte dünyanın da dikkatini çeken önemli bir başvuru ve referans noktası olacaktır” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin resmi açılışı için tören düzenlendi. DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde konumlandırılan merkezin açılışına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve üniversite mensupları katıldı.

4 Ekim 2019’da kurulan ve 2021-2022 akademik dönemiyle ilk öğrencilerini kabul eden DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hizmete alınan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, diş hekimliğinin tüm branşlarında çağın gerektirdiği şekilde hastalara hizmet verecek, mesleki uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacak.

"Hepimizin katkısıyla bir güzel bir hikaye yazdık"

DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, görevde oldukları süre boyunca üniversitenin vizyonuyla bütünleşen projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Hepimizin katkısıyla bir güzel bir hikaye yazdık. 40. yılına giren üniversitemizin bugünlere gelmesinde emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler de sorumlu olduğumuz bu 3,5 yıllık süreçte; pandemiye, küresel krizlere, ülkemize içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara rağmen mensuplarımızın yoğun gayretleriyle yatırımlarımızı birer birer hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün de açtığımız Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimize emeğimizi, parmak izimizi bırakmış durumdayız” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi beratı almasıyla sorumluluklarının da arttığını ifade eden Rektör Hotar, “Bu bağlamda araştırma ve iş birliklerine yönelik faaliyetlerimizi de artırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu yüzden merkezimizde yürütülecek araştırmalar ve faaliyetler, diş hekimliği mesleği ve sağlık sistemi açısından çok daha önemli hale geldi. Toplum sağlığına hizmet edecek merkezimizde görev alan değerli bilim insanlarımızın uluslararası düzeyde akademik inceleme ve çalışmalar yürüteceğine de inanıyoruz. Eminim ki hizmete aldığımız bu merkezler yakın bir gelecekte dünyanın da dikkatini çeken önemli bir başvuru ve referans noktası olacaktır. Merkezimizin açılmasında emeği geçen hocalarımıza ve mesai arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyor; üniversitemize, Güzel İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi ve Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Bozkaya ise hizmete aldıkları merkezin toplum sağlığına ve akademik hayata katkı sağlayacağını ifade ederek, “Merkezimizin bina dönüşümlerini ve ekipman ihtiyaçlarını kısa sürede tamamladık ve hazır hale getirdik. Bu aşamada bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’a, ve emek veren mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Nitelikli diş hekimlerinin yetiştirilmesine katkı sağlayacak merkezimizin uluslararası alanda da önemli işlere imza atacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Merkezde neler var?

Çocuk diş hekimliği, protetik diş tedavisi, ortodontik tedavi, ağız, diş ve çene cerrahisi, dişeti hastalıkları gibi birçok alanda hizmet verecek DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, son teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Merkezde, Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan baş ve boyun bölgesinin radyografik görüntüsünü üç boyutlu alabilen konik ışınlı bilgisayarlı tomografi cihazı, alt-üst çenelerin ve dişlerin iki boyutlu görüntüsünü tek seferde alabilen panoramik röntgen cihazı, baş ve boyun bölgesindeki yumuşak dokuların incelenmesinde kullanılan ultrasonografi cihazı da yer alıyor. Merkezde ayrıca, ağız kanserlerinin erken dönemde tespit edilmesini sağlayan ağız içi kanser tarama cihazı, dişin canlılığını tespit edebilen vitalitometre cihazı, ağız içinde kanamasız kesi işlemi gerçekleştiren yumuşak doku lazer cihazı, bilimsel çalışmalarda kullanılacak örneklerin saklanması için -86 derece soğutma yapabilen dondurucu, çene cerrahisinde kullanılan artroskop cihazı, dijital çürük belirleme cihazı ve diş beyazlatma cihazı da bulunuyor.

Hastaların ağız görüntüsünü dijital ortama aktaran dijital ağız tarayıcı cihazı, 3D kazıyıcı cihazı, dijital olarak taranan görüntüler üzerinden dental modeller ve ortodontik şeffaf plaklar üreten 3D modelleme cihazı, ağız, diş ve çene eklem hareketlerini dijital ortamda kaydeden dijital yüz arkı cihazı gibi birçok ekipmanın yer aldığı merkez, İzmir ve Ege Bölgesi’nde büyük bir ihtiyaca cevap verecek.

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