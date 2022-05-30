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Dernekten fethin 569. yılına özel piknik

Merkezi İzmir’de bulunan Kur’an’a Hizmet Derneği tarafından İstanbul’un fethinin 569. yılına özel Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda piknik programı düzenlendi.

İZMİR 30.05.2022, 21:59
Dernekten fethin 569. yılına özel piknik

Merkezi İzmir’de bulunan Kur’an’a Hizmet Derneği tarafından İstanbul’un fethinin 569. yılına özel Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda piknik programı düzenlendi.

Kur’an’a Hizmet Derneği tarafından yoğun bir katılım ile Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda gerçekleştirilen piknik programı, İstanbul’un fethinde şehit ve gazi olan ecdadın ruhlarına Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından dernek üyeleri tarafından “İstanbul’un Fethi” konulu sohbet gerçekleştirilirken, ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han ve fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretleri’nin ruhlarına kavurma, pilav ve ayran hayrı yapıldı.

Dernek Başkanı Bünyamin Ertekin, “İstanbul’un fethi, Müslüman milletimizin en önemli nişanelerinden biridir. İnsanlara zulmedilmemiştir. Yaşlılara, kadınlara, din adamlarına asla dokunulmamıştır. Hiçbir ibadethane yıkılmamıştır. Her insan özgürce inandığını yaşama fırsatı bulmuştur. Biz bu ruhu asırlarca yaşadık, bu ruhu yaşamaya devam ediyoruz. Gün İstanbul’un fethinin şuurunu bugüne aktarma günüdür. Gelin, Mehmet olabilmek için eğitime önem verelim. İstanbul’un fethini gerçekleştiren sırra, birlik ve beraberlik ruhuna yeniden sarılalım. Özellikle memleketimizde, Ümmet-i Muhammed’in yaşam bulduğu coğrafyalarda insanları birbirlerine düşürmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Geliniz insana değer verelim. Kim olduğuna bakmayalım" diye konuştu.

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