Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi

İzmir’de 30 Ekim depreminden etkilenen vatandaşlar, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği kurdu. Derneğin açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık hızlı finansman çözümü için neredeyse anlaşmaya vardıklarını; ancak imzaların henüz atılmadığını söyledi. Başkan Soyer çok düşük faizli 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli bir anlaşmayı bitirmek üzere olduklarını ifade etti.

İzmir’de 30 Ekim depreminden etkilenenler, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) çatısı altında örgütlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dernek binası olarak kullanılması için Bayraklı Manavkuyu Mahallesi Muhtarlığı yanındaki İZSU binasını tahsis etti. Dernek binasının açılışı bugün sembolik bir törenle yapıldı. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, AK Parti İlçe Başkanı Halil Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZDEDA Başkanı Haydar Özkan ile depremzedeler katıldı.

“Yaralarımızı sarmada bizlere yardımcı oldunuz”

Törende İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, 30 Ekim depreminin ardından yaşadıkları sorunları anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla depremzedelerin büyük bölümünün barınma sorununun çözüldüğünü anımsatan Özkan, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal gibi iki şansımız var. Acılarımızı hafifletiyor, sorunlarımızı çözmede büyük etken oluyorlar. Depremin ardından ise tüm yurttaşlarımız, yaralarımızı sarmada bizlere yardımcı oldu. İlk şoku atlatmada ve hayata dönmemizde, içerisinde bulunduğumuz ortamı yaşamada herkesin büyük katkısı var” diye konuştu.

Dernek başkanından kredi çağrısı

Evleri yeniden yapılacak depremzedelerin emsal artışı istediklerini dile getiren Haydar Özkan, “Çok katlı gökdelenlerin içerisinde bulunan depremzedeler, yıkılan evlerinin tekrar inşası sırasında hiçbir kar amacı gütmeden emsal artışı istiyor. Bölgemizde yaşayan 65 yaş ve üstü yurttaşlar, gelecek korkusunun yanı sıra hayata tutunma kaygısı içerisindeler” diye konuştu.

Proje alanındaki hak sahiplerinin evlerinin yıkılarak bazı bölgelerde yeniden inşaatın başladığını, katların çıkıldığını hatırlatan Özkan, tüm bunlara rağmen hak sahiplerinin oturacakları evlerin projelerini bilmediğini söyledi.

Özkan, depremzedelerin taleplerinin olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 150 bin kişi kentsel dönüşüm kredisi bekliyor. İzmirli her şeyi devletten bekleyen bir kültüre sahip değil. Biz ödeyelim; ancak makul seviyede ödeyelim. Kentsel dönüşüm kredisi en fazla 0.30 faiz oranıyla, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl geri ödemeli olmalıdır.”

“İzmir olarak çok büyük bir seferberliğe imza attık”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, belediyenin depremin ardından hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çadırlarda hayatını devam ettiren vatandaşları kış gelmeden başlarını sokabilecek bir yuvayla buluşturmak için hızla çalıştıklarını söyleyen Tunç Soyer, Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla 42 milyon liranın üzerinde para toplandığını anımsattı.

Bu süreçte İzmirlilerin olağanüstü bir dayanışma örneği gösterdiğine dikkat çeken Başkan Soyer, "Bir Kira Bir Yuva kampanyası ile ağır hasarlılara ödeme yapılacaktı. Orta hasarlılar için aynı rakamı biz ortaya koyduk. Çok büyük bir seferberliğe İzmir olarak imza attık. Daha sonra benzer bir felakette bu kadar büyük bedeller ödememek için ne yapmamız gerekiyorsa ona kafa yorduk. Yapı stoğu envanteri çıkardık. Belediye bütçesinden 200 milyon lira bedel ayırdık. Bununla da binaların depreme dayanıklılığını belirlemek ve binaların deprem karnesini ortaya koymak için çalışma başlattık" dedi.

"5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli anlaşmayı bitirmek üzereyiz"

Başkan Soyer, finansman kaynağı arayışlarında da iyi bir noktaya geldiklerini açıkladı. Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık hızlı finansman çözümü için neredeyse anlaşmaya vardıklarını; ancak imzaların henüz atılmadığını söyledi. Soyer, çok düşük faizli 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli bir anlaşmayı bitirmek üzere olduklarını ifade ederek, “Bu müzakerelere Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları da katılıyor. El birliğiyle bu kaynağı ortaya koymak için çalışıyoruz” dedi.

Konuşmasını, “Devlet babaysa, belediye anadır” sözleriyle sürdüren Başkan Tunç Soyer, “Biz ana baba beraber vatandaşımıza sahip çıkacağız. Onun için mutabakat süreçlerine toz kondurmadan yola devam ediyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Kimseyle kavga edip küsüp bırakıp gidecek halimiz yok. Herkesin katkısını alacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de haklı olmanın yetmeyeceğini, haklı olanın sesinin güçlü çıkması gerektiğini de dile getiren Soyer, şunları söyledi: “Onun için bu derneği çok önemsiyorum. Buna emek verenleri tebrik ediyorum. Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Biz sizin sonuna kadar yanınızda duracağız. Mesele birlik içerisinde mücadele etmeniz. Hak arayışınızda asla sizi yalnız bırakmayacağız.”

Konuşmaların ardından dernek binasının açılışı yapıldı.