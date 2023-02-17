Depremzedeler için tok tutan ve raf ömrü uzun gıda ürünleri hazırladılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün 25 öğrencisi, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’a gönderilmek üzere raf ömrü uzun, tok tutan ve besleyici değeri yüksek ürünler hazırladı.

Sömestir tatili olmasına rağmen üniversiteye gelerek mutfağı açan İEÜ’lü gençlerin yaptığı ekşi mayalı, çavdarlı, nohut unlu ve yulaf ezmeli gıda ürünleri, paketlenip kolilenerek depremzedelere ulaştırılmak amacıyla yola çıktı. Eğitmen şefler Erinç Mert Çelik ve Aypar Satı’nın yönlendirmesiyle çalışmalarını tamamlayan gençler; ürünleri hazırlarken ekşi maya, fındık, kuru üzüm, zeytinyağı ve pekmez gibi malzemeler kullandı. İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazan Turhan, Türkiye’ye yasa boğan deprem felaketinin acısını ilk günkü gibi hissettiklerini belirtti. Elinden geldiği kadar herkesin, az ya da çok demeden depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmesi gerektiğini ifade eden Turhan, öğrencilerin de bu maksatla mutfağa girdiğini söyledi.

"Ulaşım ve muhafaza şartlarını dikkate aldık"

Prof. Dr. Turhan, “Ulaştırma sürecinde geçecek zamanı ve deprem bölgesindeki muhafaza şartlarını da göz önünde bulundurarak ürünleri yaptık. Klasik beyaz un ve şeker kullanarak kalorisi yüksek ancak raf ömrü ve besleyici değeri düşük ürünleri hazırlamaktan kaçındık. Bunlar yerine; ekşi maya, çavdar unu, nohut unu, yulaf ezmesi, fındık, kuru üzüm, zeytinyağı, pekmez kullandık. Ürünlerin, bu soğuk kış günlerinde, tüketenleri ısıtan ve uzun süre tok tutma kapasitesine sahip, enerji veren nitelikte olmalarına özen gösterdik. Gluten intoleransı nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları da dikkate aldık ve bazı ürünlerimizi özel bir reçeteyle hazırladık” dedi.