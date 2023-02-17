Depremin 12. gününde Çiğli’de dayanışma sürüyor

Çiğli Belediyesinin öncülüğünde, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla başlatılan dayanışma kampanyası, afetin 12. gününde Çiğli halkının desteğiyle büyüyerek devam ediyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün çağrısıyla başlatılan dayanışma seferberliği; iş adamları, esnaf, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve Çiğlili vatandaşların katkılarıyla depremin 12. gününde hız kesmeden sürüyor. Çiğli Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezinin organize ettiği ve 806 gönüllü vatandaşın destek verdiği çalışmalarla deprem bölgesine gıda, giyim, ilaç, yakacak gibi eşyaların taşındığı 33 dayanışma tırı gönderildi.

472 depremzedeye kapılar aralandı

Deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik devam çalışmaların yanı sıra o bölgeden Çiğli’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçları da ivedilikle karşılanıyor. 17 Şubat Cuma sabahı itibariyle Çiğli Belediyesi Depremzede İrtibat Birimi üzerinden talepte bulunan 472 kişinin konaklama ihtiyacı karşılandı. Depremzedelerin yerleştirildiği 18 dairenin tadilat işlemleri gönüllü müteahhitler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Konaklama ve tadilat desteğinin yanı sıra bin 448 kişiye giyim, bin 397 kişiye ayakkabı yardımında bulunuldu. Ayrıca 559 adet gıda kolisi, 504 hijyen paketi, 721 adet battaniye ve halı, 94 paket bebek bezi, 57 koli bebek maması, 45 adet oyuncak, 34 adet ısıtıcı, 39 paket ilaç, 12 adet yatak, 15 adet havlu, 12 adet hasta bezi ve 3 çölyak gıda paketi de depremzedelere ulaştırıldı.

Başkan Gümrükçü: “Dayanışmamız sürecek”

Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Ülkemizi yasa boğan bir deprem yaşadık. On binlerce canımızı kaybettik. Çiğli Belediyesi, Çiğli halkı ve kent paydaşlarımızla birlikte bir yandan yasımızı tutarken bir yandan da depremden etkilenen yurttaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunduk. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarını kendilerinden dinledik. Dayanışma tırlarımızı bölgeye göndermeye devam edeceğiz. Yaşanan yıkımın büyüklüğü düşünüldüğünde maddi ve manevi tüm bu yıkımı kaldırmak aylar sürecek. Biz de orta ve uzun vade planlarımızı yapıyoruz. İhtiyaçlarıyla yakından ilgilenerek en hızlı şekilde yaşama entegre olmalarını sağlamaya çalışacağız. Çiğlili hemşehrilerimizden ve kent paydaşlarımızdan konaklama ve gıda ihtiyaçları başta olmak üzere desteklerini sürdürmelerini rica ediyorum. Birlikteliğimizi sürdürürsek bu zorlu günleri çok daha çabuk atlatırız” ifadelerini kullandı.